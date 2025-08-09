Pronóstico del clima en Chicago para este sábado 9 de agosto

Muchas veces se ha dicho que el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos hasta inviernos fríos y secos, el tiempo de Chicago puede cambiar todo lo que tenías planeado. También somos conscientes, por eso aquí te narramos el pronóstico del tiempo para hoy sábado 9 de agosto.

El clima en Chicago hoy

La mejor manera de no sufrir con la temperatura en Chicago es consultar las noticias. Presta atención a las previsiones y consulta diariamente los reportes para tener la información meteorológica más reciente.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas indica una temperatura máxima de 90 grados Fahrenheit (32ºC) y una mínima de 75 grados Fahrenheit (24ºC) . Por otra su parte, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que se pronostica para esta jornada será de 97ºF (36ºC) de máxima y 97ºF (36ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 1 durante el día y del 55 durante la noche. Luego, habrá escasa nubosidad.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 14.91 mph de máxima en el día y los 8.08 mph por la noche. Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 05:52 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 19:59 h. En total, tendremos 14 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana se prevén nubes y claros con tormentas acompañadas de lluvia. La temperatura máxima estimada será, en un principio, de 90 grados Fahrenheit (32 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 75 (24ºC). ¿Quieres saber si mañana llueve en Chicago? Según la información provista por AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 80% por la mañana, 55% por la tarde y 80% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si no quieres quedarte atrás y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te recomendamos consultar todos los días nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias oscilan entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias varían entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar ampliamente durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen encontrarse entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante mencionar aquí que estas son temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden cambiar bastante en función de las condiciones climáticas específicas en un momento determinado, por lo que es vital estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es popular por contar con un clima imposible de predecir, pero con la preparación adecuada, vas a poder disfrutar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. No lo olvides: si consultas a diario las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás listo para lo que te depare el día. Si deseas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima