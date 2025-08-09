Trent Grisham salva a Yankees con enorme jonrón ante Astros [Video]

El jardinero de New York Yankees, Trent Grisham, se puso la capa de héroe y salvó este sábado a su equipo de una derrota que parecía concretarse de manera segura y con un enorme jonrón ayudó al triunfo 5-4 ante Houston Astros en el Yankee Stadium.

Grisham acudió al plato en la parte baja del octavo inning en búsqueda de la desigualdad posterior a una fatídica parte alta en la que los Astros anotaron dos carreras gracias al descontrol del relevista recientemente adquirido por Yankees, Camilo Doval.

El relevista, exGiants, primero protagonizó un mal lanzamiento a segunda base en una jugada sencilla de doble play y posteriormente permitió un hit de José Altuve que puso las acciones 4-4, antes que otro de las nuevas incorporaciones, David Bednar, sacara los cinco outs restantes del encuentro y se acreditara la victoria.

Pero antes del cierre, Grisham se jugó el turno y en cuenta de 3-2 empalmó un envío del zurdo Bryan King que culminó en la grada más alta del jardín izquierdo del Bronx.

Trent Grisham gives the @Yankees the lead in the Bronx! 💪 pic.twitter.com/ErDSbhOHG7 — MLB (@MLB) August 9, 2025

El jonrón de Grisham, su número 21 de la temporada, lo puso como líder en Grandes Ligas (4) en batazos de cuatro esquinas para empatar o ganar partidos después del 8vo inning.

Tras la conexión, todo el recinto estalló en emoción, en especial en Grisham, que con un bat flip hacia el dugout celebró darle el triunfo a unos Yankees que en sus últimos 50 juegos acumulan un récord de 20 triunfos y 30 reveses.

Trent Grisham knew he got ALL of that one 😤 https://t.co/4ad5hJ2s9q pic.twitter.com/iclDGBSZXs — MLB (@MLB) August 9, 2025

Gracias a ello cedieron el liderato de la División Este de la Liga Americana a Toronto Blue Jays y actualmente luchan por un cupo de los comodines disponibles para la postemporada.

