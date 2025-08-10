Buscan a sujeto con camiseta de ‘Beavis and Butthead’ por lanzar juguete sexual en partido de Liberty, según NYPD

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) busca a un hombre que vestía una camiseta de “Beavis and Butthead” por lanzar un juguete sexual verde lima en medio de un juego de New York Liberty y casi golpear con él a una niña de 12 años, informaron las autoridades.

El individuo con tatuajes a lo largo de sus brazos aparece en las imágenes de la cámara de seguridad de Barclays Center vistiendo una gorra roja y negra, pantalones cortos negros y luciendo al dúo de caricaturas en una camiseta, de acuerdo con Crime Stoppers.

🚨WANTED FOR AN ASSAULT: on Tuesday, August 5, 2025, at approximately 8:45 P.M., inside 620 Atlantic Avenue, NYPD 78 Precinct, an unidentified individual threw an object which struck a 12-year-old female victim in the right leg. pic.twitter.com/DX8Eo5nneJ — NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) August 9, 2025

El martes, el asistente rebelde del partido Dallas Wings vs. New York Liberty lanzo el consolador verde hacia la cancha.

Supuestamente, se inspiró en la tendencia actual de hooligans fanáticos de los juguetes sexuales que asisten a los partidos de la WNBA en todo Estados Unidos.

El consolador en cuestión en el Barclays Center no cayó al piso, sino que asustó a una menor de 12 años que estaba sentada con su madre en la sección 116, reportó New York Post.

“El objeto fue arrojado por alguien mucho más arriba, pero definitivamente en la misma sección”, escribió un fan que estaba en la sección 116.

“Cuando aterrizó, la niña comenzó a gritar y a asustarse (comprensiblemente) durante unos 30 [segundos] y llamó la atención de la mayoría de las personas en las filas circundantes”, dijo el testigo.

Los directivos del Barclays Center tomaron el juguete sexual y el juego de Liberty siguió sin interrupciones con el equipo local quitándole el aire a los Wings con una victoria de 85 a 76.

El hecho del consolador en Brooklyn fue uno de los dos juegos de la WNBA en los que se lanzaron artículos fálicos de goma en los estadios el martes pasado, la estrella de Indiana Fever, Sophie Cunningham, fue golpeada directamente por un consolador verde en el juego contra Los Angeles Sparks.

Esta tendencia está teniendo consecuencias para algunos fanáticos del dildo.

Kaden López, de 18 años, fue detenido y fichado por conducta desordenada, agresión y exhibición pública de material sexual explícito por la policía de Phoenix, Arizona, la semana pasada al lanzar un consolador verde dentro del PHX Arena en un juego de Mercury.

Un grupo de criptomonedas que lanzó una moneda meme llamada “Green Dildo Coin” (DILDO) asegura ser responsable de las interrupciones no deseadas.

