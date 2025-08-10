Chicago: pronóstico del tiempo para este domingo 10 de agosto

Muchas veces se ha dicho que el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos hasta sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede desbaratar tus planes. Lo sabemos, por eso aquí te narramos el pronóstico del tiempo para hoy domingo 10 de agosto.

El clima en Chicago hoy

Nuestra mayor recomendación para no sufrir con la temperatura en Chicago es consultar a diario el pronóstico del clima. Estate atento a las previsiones y consulta día a día los reportes para tener la información meteorológica más precisa.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas indica una temperatura máxima de 90 grados Fahrenheit (32ºC) y una mínima de 75 grados Fahrenheit (24ºC) . Por otra su parte, la sensación térmica o”temperatura real” prevista para esta jornada será de 93ºF (34ºC) de máxima y 93ºF (34ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 55 durante la primera mitad de la jornada y del 55 durante la noche. Además, Asimismo, se esperan nubes y claros.

Las ráfagas de viento llegarán hasta los los 9.32 mph de máxima en el día y los 6.84 mph por la noche. En esta época del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 05:53 h, mientras que se pone en el horizonte a las 19:58 h. En total, tendremos 14 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Chicago el cielo estará cubierto con tormentas acompañadas de lluvia. La temperatura máxima estimada será, en un principio, de 86 grados Fahrenheit (30 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 72 (22ºC). ¿Lloverá mañana en Chicago? Según la información de AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 80% por la mañana, 88% por la tarde y 80% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres tomar ventaja y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te recomendamos visitar diariamente nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias varían entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias están entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar mucho durante estas estaciones, pero las temperaturas diarias promedio suelen oscilar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante tener en cuenta que se trata de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden variar ampliamente en función de las condiciones climáticas específicas de cada situación, por lo que se recomienda estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es popular por su tiempo imposible de predecir, pero con la preparación adecuada, puedes aprovechar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, si te mantienes informado de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás preparado para lo que te depare el día.