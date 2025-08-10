NYPD arresta a 15 personas en protesta en Manhattan contra las tácticas de control migratorio

Al menos 15 defensores de inmigrantes fueron detenidos el viernes en la mañana en medio de una protesta frente al 26 Federal Plaza en Manhattan, que se ha convertido en un punto de enfrentamiento sobre la aplicación de las leyes de inmigración y el tratamiento a los arrestados.

Los manifestantes fueron capturados luego de sentarse en los cruces de peatones y bloquear el tránsito vehicular, que aloja un tribunal de inmigración, y donde agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han arrestado a inmigrantes que salían de sus audiencias judiciales.

Asimismo, el edificio en cuestión cuenta con zonas de detención, objeto de repetidas preguntas por parte de los demócratas en el Congreso, donde los inmigrantes y sus abogados se han quejado de “condiciones inhumanas”, que incluyen espacios muy pequeños, falta de camas y comida inadecuada.

“Hoy fue para protestar por las detenciones ilegales en Federal Plaza 26 y también por las condiciones inhumanas que están ocurriendo en el centro de detención del piso 10”, explicó Renata Pumarol, organizadora del grupo de defensa ambiental Climate Defenders.

Los detenidos formaban parte de un grupo más grande de unos 60 defensores, incluyendo clérigos de grupos ambientalistas, que manifestaban contra los arrestos por parte de los oficiales de ICE y las condiciones en las zonas de detención. Los líderes religiosos trataron de ingresar al edificio y ver las áreas de detención en el décimo piso, pero allí se le interrumpió el paso, informó Gothamist.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) no hizo comentarios al respecto. La vocera del ICE, Marie Ferguson, dijo que la agencia “respeta plenamente el derecho constitucional de todas las personas a expresar pacíficamente sus opiniones”.

Añadió que “ICE mantiene su compromiso de llevar a cabo su misión de control migratorio de conformidad con la ley federal y la política de la agencia”.

Los funcionarios detuvieron a los manifestantes luego de que se negaron a moverse de los cruces peatonales y corearon: “¡Déjenlos ir o nos quedamos nosotros también!”.

El edificio ha sido escenario de diferentes manifestaciones de defensores de la inmigración contra las tácticas de ICE. Las detenciones en tribunales de inmigración, que antes eran muy poco frecuentes, se han vuelto demasiado comunes en el segundo mandato del presidente republicano Donald Trump.

Si bien antes las estadías de inmigrantes en 26 Federal Plaza duraban solo unas horas, los abogados de los retenidos dieron a conocer que ahora los arrestos pueden extenderse por varios días antes de que los detenidos sean llevados a otras instalaciones.

En este sentido, los demócratas del Congreso se han quejado de las condiciones en el número 26 de Federal Plaza y se les ha negado el ingreso para inspeccionar las salas de detención del ICE.

Los representantes neoyorquinos Adriano Espaillat y Dan Goldman forman parte del grupo de 12 congresistas que hace poco demandaron a la administración de Trump para entrar en las instalaciones.

