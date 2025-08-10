Pablo Aimar, leyenda argentina, dejó a un lado la rivalidad y se declaró fan del himno de México

La rivalidad futbolística entre México y Argentina se encuentra en sus niveles más altos y tensos. Sin embargo, la leyenda del fútbol argentino y actual miembro del cuerpo técnico de la Albiceleste, Pablo Aimar, se declaró fan del himno nacional de México.

Aimar, que fue testigo principal del estallido del conflicto entre México y Argentina durante el Mundial de Qatar, dijo en un podcast que los himnos nacionales en competiciones internacionales eran importantes para la motivación.

En este sentido, el exjugador declaró su admiración por el de México. “Hay himnos maravillosos, como el de México. Yo me sé la letra porque hemos jugado un montón de veces contra ellos, me sé la primera parte de la letra”, dijo.

“Los mexicanos son muy seguidores de su selección en los Mundiales y van un montón”, opinó el actual auxiliar técnico en la selección de Argentina al podcast de Fernando Belluschi, exjugador de Cruz Azul que combina fútbol y música.

Posteriormente, Aimar reveló sus sensaciones al poder escuchar el himno mexicano sonando en el Mundial de Qatar en el encuentro que Argentina ganó 2-0.

“Esa primera parte del himno. El segundo partido con México (en Qatar 2022), que encima nosotros veníamos muy mal dormidos… Empieza el himno y vamos a la guerra, porque dice eso: ‘Mexicanos al grito de guerra’ y uff”, expresó.

La rivalidad entre México y Argentina se incrementó a niveles tensos en el Mundial de Qatar 2022. Tras la victoria albiceleste ante los aztecas, todo saltó por los aires cuando acusaron a Messi por supuestamente irrespetar los colores del Tri por “limpiado el piso” del vestuario con una camiseta que este había intercambiado con Andrés Guardado.

También porque en aquel certamen ecuménico se vieron las caras en fase de grupos. Argentina ganó 2-0 con goles de Messi y Enzo Fernández y dejó herida de muerte a México, que salió eliminada tras disputar los primeros tres partidos.



