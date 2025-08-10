¿Por qué Elvis Crespo abandonó Top Chef VIP 4?

El merenguero puertorriqueño Elvis Crespo puso fin a su participación en el reality show Top Chef VIP 4, que transmite la cadena de televisión Telemundo.

“Quiero pedirles disculpas porque estoy interrumpiendo el protocolo del programa, pero quiero decirles unas palabras. Cuando yo llegué a Top Chef mis expectativas no eran llegar hasta aquí. Yo vine con los ojos cerrados y me encontré con esta maravilla, Sin embargo, yo dejé mi carrera en una estufa con fuego lento y los aromas de la carrera me están diciendo que es momento de regresar”, dijo.

Con este mensaje dejó claro que debía retomar sus proyectos musicales y por ende no podía seguir en la competencia que pone a prueba el talento de los famosos para cocinar.

“No puedo permitir que se me queme el asopado de canciones que tengo allá”, destacó.

El artista dijo que tuvo compañeros muy especiales y por eso lamenta terminar así este programa de telerrealidad.

“Me encantaría quedarme, Toño, la estoy pasando increíble, pero tengo que atender esa olla”, dijo el famoso a uno de los chefs y por eso no salió ninguno de los amenazados. “Esa es mi carrera, yo soy cantante y no todos los días tú sacas un disco y de manera misteriosa explota”, añadió en su mensaje.

Varios de sus compañeros, como Norkys Batista, se mostraron afectados por esta decisión, pues aseguraron que Elvis Crespo tenía una energía única y por eso lo extrañarán.

En la descripción del video que subió, Elvis Crespo añadió: “A mis compañeros de cocina y de vida: gracias por las risas, las emociones y los recuerdos que me llevo en el corazón”.

Además, dedicó unas palabras a su público: “Gracias por estar siempre, en cada escenario y fuera de ellos”.

El cantante dejó una huella en el show y como muestra fue la emotiva despedida que le hicieron.

