Resultado Lotería LEIDSA hoy: comprueba los números ganadores del domingo, 10 de agosto de 2025

La lotería LEIDSA es una de las favoritas en República Dominicana, con sorteos cada día que dan a los jugadores la posibilidad de conseguir premios millonarios. Si estás interesado en participar en esta lotería o sencillamente deseas estar informado de los últimos resultados, sigue leyendo para ver más información.

Comprueba aquí los resultados de hoy domingo, 10 de agosto de 2025 de la lotería más famosa de República Dominicana. LEIDSA regala premios por más de 500 millones de pesos (9 millones de dólares). De cara al próximo sorteo, el pozo total de premios es de 0 millones, de los cuales 15 son de Lotto, 100 fijos de Más y 200 fijos de Supermás.

Si quieres conocer los números ganadores de la lotería LEIDSA, estás en el lugar perfecto. Abajo, te proporcionamos los últimos resultados de los últimos sorteos:

QUINIELA PALÉ ELECTRÓNICO | Números ganadores del domingo 10 de agosto

Los números ganadores son: 04 99 06

SÚPER KINO TV | Números ganadores del domingo 10 de agosto

Los números ganadores son: 64 40 41 22 13 32 48 16 03 68 69 06 45 15 33 35 57 26 24 04

LOTTO POOL | Números ganadores del domingo 10 de agosto

Los números ganadores son: 07 11 15 24 31

PEGA TRES MÁS | Números ganadores del domingo 10 de agosto

Los números ganadores son: 34 35 07

LEIDSA: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta el boleto y cuánto dinero se puede ganar?

Para poder participar en LEIDSA, debes adquirir un boleto en uno de los lugares de venta autorizados. Cada boleto tiene una serie de números que tendrás que decidir antes del sorteo. El precio del boleto de LEIDSA es de RD$30.00 (0.50 centavos de dólar) y en él puedes realizar la cantidad de jugadas que prefieras.

Una vez hecha la elección de tus números, deposita el boleto al agente de ventas, quien te entregará un recibo que debes guardar a conciencia. Si ganas un premio, tu recibo te hará valedor del premio.

Para ganar hay que acertar seis (6) números de treinta y ocho (38) bolos que componen el sorteo para llevarte el acumulado acumulado del día. Los acertantes de cinco, cuatro y tres números también se llevan premios en dinero.

¿A qué hora inician los sorteos de LEIDSA?

Los sorteos de LEIDSA se celebran diariamente en distintos momentos del día. Por ejemplo, el sorteo de Quiniela Palé Electrónico empieza a las 2:55 PM (hora del este), mientras que el sorteo de Súper Kino TV se celebra a las 9:00 PM (hora del este). Los sorteos de Loto Pool y Pega Tres Más también se llevan a cabo diariamente en otros horarios que verás más abajo.

SÚPER MÁS: ¿Cómo jugar?

Súper Más es uno de los sorteos con más seguidores de LEIDSA, pues da a los jugadores la oportunidad de lograr grandes premios. Para jugar Súper Más, debes seleccionar seis números del 1 al 35 en tu boleto. Si los aciertas todos, el premio mayor es para ti.

No obstante, puedes lograr premios secundarios si adivinas cinco, cuatro o tres números. Por otro lado, ten en cuenta que existe un número adicional, conocido como el “número dorado”, que podría aumentar tu premio en caso de coincidir con uno de los números que has seleccionado.

LOTO POOL | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de LOTO POOL se realiza a diario a las 20:55 horas de lunes a viernes y los sábados a las 17:55 horas.

LOTO POOL es otro juego de para el que debes elegir seis números del 1 al 36 y un número adicional del 1 al 8. Si consigues acertar los seis números principales y el número adicional, ganarás el gran premio.

También existen más premios disponibles para aquellos que acierten algunos de los números principales, así como el número adicional. Así que, ¡no pasa nada, tus probabilidades de ganar son más altas!

El juego consiste en lograr acertar cinco números de los 31 que componen el sorteo. Si aciertas todas las cifras, el premio es de un millón de pesos (18 mil dólares). Para aquellas personas que hayan acertado cuatro números ganadores recibirán 1,000 pesos (18 dólares) y los que aciertan tres números tendrán 50 pesos (alrededor de un dólar).

SÚPER KINO TV: ¿Cuál es el precio y qué días hay sorteos?

El costo de cada jugada es de RD$25.00. Por su parte, el sorteo de Súper Kino TV se efectúa todos los días a las 20:55 horas locales.

SÚPER PALÉ: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta y qué premios ofrece?

Finalmente, Súper Palé es un novedoso juego que consiste en acertar el primer premio del Sorteo de Quiniela y Palé Electrónico y el primer premio del Sorteo de la Lotería Nacional. La apuesta mínima es de RD$1 y el premio total es de RD$3,000 (54 dólares) por peso apostado.

