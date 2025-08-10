Trump nomina a Tammy Bruce como representante adjunta de EE.UU. ante la ONU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la nominación de Tammy Bruce como la próxima número dos de la misión estadounidense ante la Organización de Naciones Unidas (ONU).

El mandatario estadounidense hizo el anuncio el sábado a través de su cuenta en Truth, señalando que Bruce, actual portavoz del Departamento de Estado, ha sido nominada para ocupar el cargo de representante adjunta de Estados Unidos ante la ONU con rango de embajadora, y la describió como “una Gran Patriota, Personalidad Televisiva y Autora de Bestsellers”.

En su anuncio, Trump elogió a Bruce: “Desde el comienzo de mi segundo mandato, Tammy ha servido con distinción como portavoz del Departamento de Estado, donde desempeñó un trabajo fantástico”.

Trayectoria profesional de Bruce

Bruce es reconocida por su trayectoria como autora de bestsellers y por su participación activa en medios de comunicación conservadores. Antes de su rol actual, fue colaboradora durante más de 20 años en Fox News y ha escrito libros como “Miedo: Exponiendo la agenda de la Izquierda que mata mentes”. Además, ha sido una defensora vocal de políticas patrióticas y valores tradicionales.

Para asumir oficialmente el cargo, Bruce deberá ser ratificada por el Senado. Actualmente, Dorothy Shea ocupa el puesto como embajadora ante la ONU tras haber sido número dos en la misión diplomática en 2024.

Por otro lado, Mike Waltz también fue nominado por Trump para representar a Estados Unidos ante la ONU tras dejar su cargo como consejero de Seguridad Nacional en mayo pasado.

Con información de EFE

Sigue leyendo:

– Zelenski critica la reunión Trump-Putin sin participación de Ucrania: “Esas decisiones nacen muertas”

– Trump despide a Billy Long como director del IRS tras dos meses de su confirmación

– Conoce la fecha en que el Seguro Social caerá en insolvencia y recortará pagos a los jubilados