Zelenski critica la reunión Trump-Putin sin participación de Ucrania: “Esas decisiones nacen muertas”

El presidente de Ucrania Volodímir Zelenski expresó este sábado su rechazo a la próxima reunión entre el mandatario estadounidense Donald Trump y su homólogo ruso Vladímir Putin, prevista para el 15 de agosto en Alaska, al considerar que cualquier acuerdo sobre la guerra alcanzado sin la participación de Kiev carece de legitimidad y viabilidad.

“Son decisiones que no pueden funcionar. Todos necesitamos una paz real y genuina, una paz que la gente respete”, afirmó el líder ucraniano en un mensaje en inglés difundido en la red social X.

Zelenski, que había solicitado participar en una cumbre internacional para abordar el conflicto, defendió que Europa también debe estar representada en las negociaciones.

Sus declaraciones llegan tras filtraciones de prensa que apuntan a que Trump podría proponer a Putin un congelamiento del conflicto a cambio de levantar las sanciones contra Moscú. “No vamos a recompensar a Rusia por lo que ha perpetrado. Todos los socios internacionales deben entender qué significa una paz digna”, subrayó.

El mandatario recordó que Rusia inició la guerra y descartó cualquier fórmula que implique la cesión —formal o tácita— de los territorios ocupados en Crimea, Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón.

“La respuesta a la cuestión territorial ucraniana está en nuestra Constitución. Nadie se desviará de esto y nadie podrá hacerlo. Los ucranianos no entregarán su territorio al ocupante”, recalcó.

There must be a just end to the war, and it is Russia that must end the war it started. Ukraine and all partners share the same understanding of the need for a ceasefire, for an end to the killings. There is only one actor opposing this – Putin. His only card is the ability to… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 9, 2025

Zelenski afirmó estar dispuesto a trabajar con Trump y con el resto de socios internacionales para lograr una paz “real y duradera”, que no dependa de las exigencias del Kremlin.

El encuentro entre Putin y Trump será el primero entre un presidente ruso y uno estadounidense desde el inicio de la invasión a gran escala en febrero de 2022. La cita se cerró tras la visita del enviado especial estadounidense Steve Witkoff a Moscú, un día antes de que venciera el ultimátum de Trump para que Rusia adoptara medidas concretas para detener la guerra o enfrentarse a nuevas sanciones.

We have just had a report from our team in the UK – from Andriy Yermak. There were talks among the security representatives of the U.S. and Europe – Ukraine, the U.S. – Vice President Vance, the UK, France, Germany, Italy, Finland, Poland. The meeting was constructive. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 9, 2025

Sigue leyendo:

• ¿Cómo es el superyate Amadea de $325 millones, que EE.UU. subastará y fue incautado a un oligarca ruso?

• Donald Trump y Vladímir Putin se reunirán en Alaska: la invasión a Ucrania en la agenda

• Rusia defiende asociación estratégica con India tras sanciones de EE.UU.