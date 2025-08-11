¿Cuáles son los estados “más románticos” de EE.UU.?

Elegir el lugar ideal para una propuesta de matrimonio no es una decisión menor. Para muchos, el escenario perfecto puede marcar la diferencia entre un simple “sí” y un momento inolvidable que quedará grabado para siempre. Un nuevo estudio reveló cuáles son los estados más románticos de Estados Unidos para dar el gran paso, y el ganador es… Rhode Island.

La investigación, realizada por CSDB.gg, analizó millones de reseñas en Tripadvisor sobre hoteles, restaurantes, lugares emblemáticos y atracciones naturales o parques en cada estado. El objetivo fue determinar dónde la palabra “romántico” aparece con mayor frecuencia por cada 100,000 comentarios, considerando que estos escenarios pueden inspirar a muchas parejas a comprometerse.

Rhode Island, la capital del romance

Con 2,100 comentarios románticos por cada 100,000 reseñas, Rhode Island se posiciona como el destino número uno para arrodillarse y hacer la gran pregunta. Los hoteles del estado registran 173 menciones románticas por cada 100,000 comentarios, un 50.4% por encima del promedio nacional. Las atracciones naturales y parques suman 403 menciones, 93.7% más que la media.

El top 10 de estados más románticos

2) Texas – 1,787 comentarios

El segundo puesto es para Texas, donde los restaurantes dominan el romance: 1,261 menciones románticas, un 81.1% por encima del promedio nacional. Lugares como el San Antonio River Walk y el Dallas Arboretum and Botanical Garden figuran entre los favoritos para compromisos.

3) Washington – 1,753 comentarios

En el noroeste del país, Washington combina gastronomía y paisajes como el Hoh Rain Forest. Sus parques y atracciones naturales registran 368 menciones, un 76.9% por encima del promedio.

4) Nueva York – 1,734 comentarios

El estado brilla con 1,344 menciones románticas en restaurantes, un 93.1% más que la media. Desde cenas elegantes en Manhattan hasta escapadas en las montañas de Adirondack, las opciones son variadas.

5) Ohio – 1,716 comentarios

Sus lugares emblemáticos, como el Franklin Park Conservatory and Botanical Gardens, tienen 227 menciones, un 44.5% más que el promedio. Las atracciones naturales destacan con cifras 168.5% superiores a la media nacional.

6) Vermont – 1,681 comentarios

Conocido por sus paisajes otoñales, Vermont sobresale en hoteles con 317 menciones, un impresionante 175.6% más que el promedio.

7) Pensilvania – 1,600 comentarios

La mezcla de historia y escenarios naturales lo convierte en un destino versátil para propuestas.

8) Oklahoma – 1,588 comentarios

Sorprende por su auge en menciones románticas, especialmente en restaurantes y espacios abiertos.

9) Hawaii – 1,572 comentarios

Playas paradisíacas y atardeceres de ensueño mantienen a Hawái como un clásico para compromisos.

10) Oregon – 1,528 comentarios

Paisajes volcánicos, costas agrestes y bosques infinitos completan el top 10.

En EE.UU., hay estados que tienen escenarios más románticos, en comparación con otros. (Foto: Shutterstock)

Los estados menos románticos para una propuesta

En el otro extremo, hay estados que parecen inspirar menos a los enamorados:

1) Montana – 587 comentarios románticos

El estado con menos menciones románticas, especialmente en lugares emblemáticos (73 menciones) y parques (75), muy por debajo de la media.

2) Wyoming – 595 comentarios

Solo 21 menciones románticas en lugares icónicos, un 86.6% menos que el promedio nacional.

3) Dakota del Sur – 613 comentarios

Pese a sus paisajes, no logra destacar en romance según las reseñas.

4) Arizona – 679 comentarios

Famoso por el Gran Cañón, pero con menos menciones románticas de lo esperado.

5) Kentucky – 766 comentarios

Su riqueza cultural e histórica no se traduce en un alto índice de romance en Tripadvisor.

6) Kansas – 779 comentarios

7) Missouri – 798 comentarios

8) California – 798 comentarios

A pesar de su diversidad de paisajes, el estado dorado queda rezagado en el ranking romántico.

9) Alabama – 801 comentarios

10) Alaska – 833 comentarios

La importancia de elegir bien el escenario

Un portavoz de CSDB.gg destacó que planificar una propuesta va más allá de comprar el anillo:

“Una propuesta es uno de los momentos más importantes en la vida de una persona. En los estados del top 10, la abundancia de lugares románticos puede marcar la diferencia. En los que están al final de la lista, quizá sea necesario un esfuerzo extra para lograr ese ansiado ‘sí'”.

Este ranking confirma que el romance puede medirse. Rhode Island, con sus encantos costeros, Texas con su vibrante oferta gastronómica y Washington con su naturaleza imponente, ofrecen entornos que potencian la magia del momento.

Los datos demuestran que, más allá del amor, el entorno influye en la experiencia. Una cena a la luz de las velas, un paseo al atardecer por un jardín botánico o una vista panorámica desde una montaña pueden hacer que el “sí” llegue con más facilidad.

Así que, si estás pensando en dar el gran paso, quizá valga la pena considerar este mapa del romance. Desde la costa este hasta el Pacífico, cada estado ofrece su propia interpretación del amor. Y aunque no todos encabecen el ranking, lo importante es que el lugar elegido tenga un significado especial para la pareja.

