Édgar Martínez e Igor González se unen a Puerto Rico para el Clásico Mundial de Béisbol

La leyenda de Seattle Mariners y miembro del Salón de la Fama del Béisbol, Édgar Martínez, y el dos veces ganador del premio al Jugador Más Valioso de las Grandes Ligas (MVP), Juan “Igor” González, fueron anunciado este lunes como nuevos miembros de la selección que representará a Puerto Rico durante el Clásico Mundial de Béisbol en marzo de 2026.

Tanto Martínez como González trabajarán en lo que más supieron hacer durante su carrera en Las Mayores: el bateo.

En el caso del electo a Cooperstown, éste emulará el trabajo que realiza actualmente para Seattle Mariners como coach de bateo, mientras que Igor aportará su experiencia con el madero en un dugout de Puerto Rico que ya lo vio ser parte del Clásico de 2017 y 2023.

Sobre la designación, Martínez dijo que considera su elección era un privilegio y lamentó no haber podido representar a Puerto Rico en un Clásico Mundial de Béisbol durante su etapa como jugador.

“Como jugador, no tuve la oportunidad de participar, así que ahora, desde el rol de coach de bateo, lo asumo con mucha responsabilidad y gratitud. Mi meta es compartir lo que he aprendido, apoyar a nuestros muchachos y que juntos podamos representar dignamente a nuestra isla”, agregó.

Por su parte, González, quien ganó el MVP en 1996 y 1998, manifestó su emoción de volver a representar a la isla, esta vez por tercera ocasión en el torneo mundialista.

“Le doy gracias a Dios. Me siento más que honrado y súper orgulloso de estar nuevamente en el ‘staff’ del Clásico Mundial representando las diez letras, que es lo más grande para mí. Me siento bien entusiasmado, tenemos un gran equipo y un gran cuerpo técnico. Es un privilegio trabajar en el bateo del equipo junto a Edgar Martínez, un gran conocedor y tremendo ser humano”, dijo.

Martínez y González formaron parte también del Dream Team de Puerto Rico que ganó de forma invicta la Serie del Caribe de 1995.

Junto a González y Martínez, además del piloto Yadier Molina han sido nombrados al cuerpo técnico Alex Cintrón como coach de banca, Joey Cora coach de tercera base y Sandy Alomar Jr. como coach de primera base.

Puerto Rico albergará la primera ronda del Grupo A del 6 al 11 de marzo de 2026.

Los partidos se jugarán en el Estadio Hiram Bithorn, en San Juan, que ya sirvió como sede de la primera ronda del Clásico Mundial de Béisbol en 2006, 2009 y 2013.

Además de Puerto Rico, los otros países que jugarán en el estadio capitalino serán Canadá, Colombia, Cuba y Panamá.

