Javier Mascherano tras caer 4-1 ante Orlando City: “Había un equipo con más hambre que otro”

Una nueva derrota del Inter Miami sacó el lado más autocrítico de Javier Mascherano en rueda de prensa. El director técnico no dudó en repartir responsabilidades tras la goleada 4-1 ante Orlando City en el Clásico de Florida.

Luego de la actuación sin pena ni gloria del conjunto de Las Garzas en el Inter&Co Stadium, Mascherano salió a rueda de prensa para alabar el trabajo de su rival y exponer el planteamiento de juego que no le funcionó.

“El fútbol es fácil, a veces lo hacemos más complejo de lo que es. Cuando vos no estás al 100% cualquier equipo te desnuda. Hoy hubo un solo equipo que fue Orlando. No jugamos con la intensidad que se necesita jugar este partido”, dijo.

“Nos superaron desde el primer minuto hasta el último, después del empate pudimos emparejar un poquito. Muy dolido, muy preocupado. Pero sobre todo, nos deja pensando que si realmente no quiere competir este no es el camino. El responsable soy yo porque soy el entrenador, no hay mucho que decir. Hubo un solo equipo en la cancha”, añadió.

¿Cansancio de la Leagues Cup?

El DT argentino no quiso excusar a su equipo y acusó fue a la falta de intensidad durante el encuentro. “Creo que hoy el equipo no tuvo el tono o la intensidad que necesitaba el partido, no creo que haya sido tema de cansancio”, expresó.

“No hay excusa, los dos equipos veníamos de la Leagues Cup. Teníamos la misma necesidad de ganar. Los dos repetimos la mayoría de los jugadores, pero había un equipo que tenía más hambre que otro”, siguió.

Posteriormente, no tuvo reparo en señalarse como responsable de la derrota. “El responsable soy yo, juega el que yo digo que tiene que jugar y no juega el que yo digo que no tiene que jugar. La responsabilidad es mía, me hago cargo”.

Es un partido que nos muestra, tiene que ser un partido bisagra de acá a final de temporada, de lo que queremos ser si lo que veníamos siendo o lo de hoy”, finalizó.

Inter Miami ocupa el sexto lugar de la Conferencia Este con 42 puntos. Los de Mascherano, Messi y compañía están a nueve puntos del primer lugar, pero precisamente con tres encuentros menos que no han disputado.

El próximo sábado 16 de agosto se verán las caras ante LA Galaxy como locales para después enfrentar el miércoles 20 a Tigres de la UANL por los cuartos de final de la Leagues Cup.



