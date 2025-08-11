Muere senador colombiano Miguel Uribe Turbay a dos meses de sufrir atentado

El senador colombiano y candidato presidencial Miguel Uribe Turbay falleció este lunes tras permanecer en estado crítico desde el atentado que sufrió el pasado 7 de junio en Bogotá. La noticia fue confirmada por su esposa, María Claudia Tarazona, quien expresó su dolor y esperanza en las redes sociales.

“Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti”, declaró Tarazona. Además, compartió una emotiva foto junto a él y añadió: “Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos”.

Atentado que conmocionó Colombia

Uribe Turbay, de 39 años, recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda mientras participaba en un mitin político en el barrio Modelia. El incidente ocurrió como parte de su campaña hacia las elecciones presidenciales del 2026, donde buscaba la nominación del partido Centro Democrático.

Desde ese día, permaneció hospitalizado en la clínica Fundación Santa Fe de Bogotá, sometido a varias cirugías para tratar sus heridas.

Estado de Uribe Turbay se deterioró tras hemorragia

A pesar de los esfuerzos médicos, el estado del senador se agravó debido a una hemorragia en el sistema nervioso central que requirió procedimientos neuroquirúrgicos adicionales. La Fundación Santa Fe informó hace dos días que “en las últimas 48 horas su estado clínico revirtió a una condición crítica, debido a un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central.

Esta condición requirió nuevos procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia que han logrado estabilizarlo”. Sin embargo, no pudo superar las complicaciones y finalmente falleció este lunes.

“Nuestro amor trasciende este plano físico. Espérame, que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad”, agregó su esposa, quien ha utilizado constantemente sus redes sociales para pedir oraciones por su recuperación y mantener informados a sus seguidores sobre su estado.

Con información de EFE

Sigue leyendo:

– Capturan en Colombia a capo italiano acusado de traficar cocaína

– Colombia: Menor vinculado a atentado contra Miguel Uribe escapó de prisión

– Álvaro Uribe es declarado culpable de soborno y fraude procesal