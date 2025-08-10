Capturan en Colombia a capo italiano acusado de traficar cocaína

La Policía Nacional de Colombia anunció la captura de un presunto miembro del grupo italiano Ndranghetamafioso, quien era intermediario de los narcotraficantes colombianos y ecuatorianos. El hombre fue localizado mientras tomaba un café en su casa en Cali.

El italiano Federico Starnone, de 46 años, señalado como intermediario entre la mafia calabresa y narcotraficantes de Colombia y Ecuador, acusado de traficar con cocaína fue capturado por las autoridades de Cali en el suroeste del país.

“Cae capo italiano”

“Cae por acción de la policía colombiana en coordinación con la policía italiana, el capo Federico Startone (sic), en Cali, comprador mayorista de cocaína para la mafia italiana”, informó el presidente colombiano, Gustavo Petro, en su cuenta de X.

El mafioso conocido como “Fedi” era requerido mediante una notificación roja de Interpol por los delitos de tráfico internacional de cocaína y alianzas con el crimen organizado en el Cono Sur y la región Andina, informó DW.

Designado en Colombia como “sucesor” de Giuseppe Palermo fue localizado a través de drones que usó la policía durante una operación en coordinación con las autoridades italianas. Relataron que poco antes de ser arestado lo grabaron tomando café en el balcón de su apartamento, reportó el diario NTN24.

Cae por acción de la policía colombiana en coordinación con la policía italiana, el capo Federico Startone, en Cali, comprador mayorista de cocaína para la mafia italiana. pic.twitter.com/v4nPcssWcI — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 9, 2025

Otros italianos capturados

La agencia Deutsche Welle informó que el pasado julio, las autoridades de Colombia, con el apoyo de Italia y el Reino Unido, capturaron en Bogotá a Giuseppe Palermo, alias ‘Peppe’, principal cabecilla de la mafia italiana ‘Ndrangheta para América Latina, comparió en esa ocasión el director de la Policía colombiana, el general Carlos Fernando Triana.

El pasado marzo, el presunto narcotraficante italiano Emanuele Gregorini, alias “Dollarino”, considerado el “máximo cabecilla de la mafia italiana en América Latina”, fue capturado en la ciudad colombiana de Cartagena.

Según la Policía colombiana, Gregorini era “cabecilla del Sistema Mafioso Lombardo, integrado por las mafias de la Camorra, Cosa Nostra y ‘Ndrangheta, responsable del envío de grandes cargamentos de cocaína desde Colombia, Panamá y Brasil hacia Europa”, expresaron las autoridades.

