Un muerto y varios heridos tras explosión en una planta de Pensilvania

Una persona murió y decenas resultaron heridas este lunes tras una explosión en la planta industrial Clairton Coke Works de U.S. Steel, cerca de Pittsburgh, Pensilvania, que también dejó varios trabajadores atrapados bajo los escombros, informaron las autoridades.

El incendio comenzó alrededor de las 10:51 de la mañana, según los servicios de emergencia del condado de Allegheny, que confirmaron además la desaparición de dos personas y el envío de 15 ambulancias adicionales para atender a los afectados.

El estallido desató una columna de humo negro visible desde varios puntos del valle de Monongahela y movilizó a numerosos equipos de rescate.

Hasta ahora se desconoce el motivo de la explosión. El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, dijo que su administración está en contacto con las autoridades locales.

El alcalde de Clairton, Richard Lattanzi, dijo que era un día triste para la ciudad y “un día triste para los trabajadores del acero”.

Las autoridades pidieron a la población mantenerse alejada de la zona para facilitar las labores de búsqueda y extinción.

Zachary Buday, trabajador de la construcción que se encontraba cerca, relató a la estación WTAE-TV que el impacto “se sintió como un trueno” y que la onda expansiva sacudió el andamio en el que estaba, según recogió Associate Press.

Poco después, dijo que él y sus compañeros vieron la espiral de humo negro y comprendieron que se trataba de un accidente grave.

Permanecer en sus hogares

El Departamento de Salud del condado de Allegheny pidió a los residentes que vivan a menos de 1,6 kilómetros del lugar que permanezcan en sus hogares, cierren puertas y ventanas, y eviten aspirar aire exterior.

Hasta ahora no se han detectado niveles peligrosos de hollín o dióxido de azufre.

“El lugar sigue activo y las personas cercanas deben seguir las indicaciones de las autoridades locales. Por favor, únanse a Lori y a mí para orar por la comunidad de Clairton”, dijo Shapiro, refiriéndose a su esposa, en una publicación en X.

Organizaciones ambientales como PennEnvironment, que ha demandado a U.S. Steel por contaminación, exigieron una investigación “completa e independiente” para determinar las causas del siniestro y evaluar si la planta puede continuar operando, recogió AP.

Clairton Coke Works, considerada la planta de coque más grande de Norteamérica, produce 4,3 millones de toneladas al año y emplea a unas 1.400 personas. El coque, derivado del carbón, es esencial para alimentar hornos en la producción de acero.

