Al menos un muerto y cinco heridos tras tiroteo masivo en Chicago

El barrio South Austin del West Side de Chicago se convirtió en el escenario de un violento enfrentamiento con armas de fuego que cobró la vida de una joven de 22 años y dejó a otras cinco personas heridas el domingo en la madrugada.

Los agentes respondieron a un llamado sobre una gran reunión y encontraron a varias personas baleadas, informó la Policía de Chicago. La víctima mortal fue encontrada con una herida en la espalda y trasladada al Hospital Monte Sinaí, donde falleció poco después, informó ABC News.

La balacera se produjo cerca de las 2:48 a.m. en North La Cross Avenue, en un evento al aire libre. Entre los heridos se encuentran dos jóvenes de 18 años, uno con disparos en el pecho y brazo izquierdo, en estado crítico, y otro con heridas superficiales. Un menor de 17 años también resultó herido en el muslo izquierdo y fue llevado al Hospital Monte Sinaí en condiciones críticas.

Del mismo modo, un hombre de 29 años recibió un disparo en la pierna derecha y permanece en estado crítico, mientras que otra mujer de la misma edad sufrió una herida en el codo derecho y fue atendida en buenas condiciones.

Búsqueda del sospechoso y posibles motivos

Hasta el momento, no se han reportado detenciones relacionadas con este tiroteo ni se ha establecido un motivo claro para la violencia. La policía continúa investigando los hechos y no descarta que puedan existir vínculos con otros incidentes ocurridos esa misma mañana en diferentes puntos del barrio.

A solo unas cuadras del tiroteo masivo, dos jóvenes más fueron alcanzados por disparos tras discutir con un hombre armado desde un vehículo. Uno murió posteriormente en el Hospital Stroger, mientras que otro recibió heridas leves. Además, antes del ataque principal, una mujer de 20 años fue herida por múltiples balazos en el brazo durante otro incidente reportado cerca de North Lamon Avenue; ella se encuentra estable.

Los sucesos se producen apenas un día después de un tiroteo masivo ocurrido en Baltimore, Maryland, donde una persona perdió la vida y otras cinco resultaron heridas, entre ellas una niña de cinco años. La policía aún investiga las causas detrás de ese ataque, que comparte similitudes con los incidentes recientes en Chicago respecto a la proliferación de violencia armada.

