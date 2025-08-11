USPS subirá tarifas de envíos para fiestas decembrinas desde octubre

El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés) anunció que planea aplicar un aumento temporal en sus tarifas de envíos durante la temporada navideña, una medida que busca cubrir los costos adicionales que enfrenta la agencia en esos meses de alta demanda.

Según el comunicado, las nuevas tarifas entrarían en vigor el 5 de octubre de este año, siempre que reciban la aprobación de la Comisión Reguladora Postal (PRC, por sus siglas en inglés).

El incremento estaría vigente hasta el 18 de enero de 2026, coincidiendo con el período en que el volumen de envíos se dispara por las fiestas decembrinas y las devoluciones posteriores.

Aunque no se han detallado los porcentajes exactos para cada tipo de servicio en este anuncio, USPS ya había implementado un ajuste similar para la temporada de fin de año 2024.

Este tipo de aumentos temporales se ha vuelto común en la agencia, que argumenta que son necesarios para cubrir los costos adicionales de transporte, personal y operaciones que generan las fechas festivas.

El USPS deberá esperar ahora la aprobación oficial de la PRC antes de poder aplicar los nuevos precios.

De confirmarse, la medida impactará tanto a consumidores individuales como a empresas que dependen de envíos postales para cumplir con sus pedidos de fin de año.

