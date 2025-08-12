Acusan a Shohei Ohtani de sabotear millonario proyecto inmobiliario en Hawaii

Un inversionista y corredor de bienes raíces de Hawaii interpuso una demanda contra el astro japonés de los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani y a su agente, por presuntamente haber provocado que lo despidieran de participar en la construcción de un desarrollo inmobiliario de lujo valuado en $240 millones de dólares en la codiciada costa Hapuna de la Isla Grande del archipiélago.

La demanda, interpuesta este viernes ante el Tribunal de Circuito de Hawaii, el agente de Ohtani, Nez Balelo, exigió cada vez más requisitos al desarrollador Kevin J. Hayes Sr. y al corredor de bienes raíces Tomoko Matsumoto, hasta que finalmente exigieron a su socio comercial, Kingsbarn Realty Capital, los retirara definitivamente del proyecto.

“Balelo y (Ohtani), quienes fueron incorporados a la empresa únicamente por el valor promocional y de marca de (Ohtani), explotaron su influencia como celebridades para desestabilizar y, en última instancia, desmantelar el papel de los demandantes en el proyecto, sin ninguna razón más allá de su propio interés financiero”, plantea la demanda, que acusa a Ohtani y Balelo de interferencia ilícita y enriquecimiento injusto.

“Este caso trata sobre abuso de poder”, agrega la demanda. “Los demandados utilizaron amenazas y demandas legales infundadas para obligar a un socio comercial a incumplir sus obligaciones contractuales y despojar a los demandantes del mismo proyecto que concibieron y construyeron”.

Y agrega: “Los acusados deben rendir cuentas por sus actos, no amparados por la fama ni por agentes ocultos que actúan con impunidad. Los demandantes presentan esta demanda para exponer la mala conducta de los acusados y garantizar que las normas contractuales, el trato justo y la rendición de cuentas se apliquen por igual a todos, sean famosos o no”.

Hayes, promotor inmobiliario con 40 años de experiencia, y Matsumoto, quien fungiría como agente encargado de la venta de las casas, afirman que Ohtani y Balelo también intentaron socavar sus intereses en un segundo proyecto inmobiliario vecino. Cadauna de las 14 casas que conforman este desarrollo tiene un valor promedio de $17.3 millones.

Al momento, la agencia de Balelo, CAA Baseball, declinó hacer comentarios.

Los anuncios para invertir en The Vista at Mauna Kea Resort, incluían hasta este lunes a Hayes y Matsumoto como parte del equipo directivo, junto con Kingsbarn y anunciaban que Ohtani sería el ‘Primer Residente’ del desarrollo en Hapuna Beach, “calificada como la playa número 1 de Estados Unidos por Condé Nast Traveler”.

“Ohtani será el portavoz famoso del proyecto y se ha comprometido a comprar una de las 14 residencias del proyecto”, dice el folleto. “También planea pasar un tiempo considerable en The Vista durante la temporada baja y construirá un pequeño complejo de bateo y lanzamiento para los entrenamientos de pretemporada”.

El documento agrega que los desarrolladores pasaron 11 años trabajando en el acuerdo y “como parte de una audaz estrategia de marketing” firmaron un acuerdo de patrocinio en 2023 con Ohtani, “uno de los patrocinios de más alto perfil imaginables”.

“Esta alianza con Ohtani impulsará la demanda y generará interés en el mercado japonés de viviendas vacacionales de lujo, un público objetivo principal del proyecto”, agrega el anuncio. “Consideramos que la propiedad de Shohei Ohtani tendrá un impacto significativo en la visibilidad global del proyecto y esperamos acelerar el ritmo de ventas, lo que nos ayudará a alcanzar nuestros objetivos de precios”.

La demanda acusa que Balelo “rápidamente se convirtió en una fuerza disruptiva” y amenazó con sacar a Ohtani del acuerdo si no se hacían más concesiones: “Kingsbarn comenzó a ceder ante todos los caprichos de Balelo. Con el tiempo, se hizo cada vez más evidente que a Kingsbarn le preocupaba más preservar su relación con Ohtani que cumplir con sus obligaciones con sus socios comerciales”, señala la demanda.

Y, en lo que calificó como una “una emboscada coordinada”, Kingsbarn despidió a Hayes y Matsumoto, el mes pasado.

Kingsbarn admitió que Balelo había exigido las rescisiones y que estas se realizaban únicamente para apaciguarlo, según la demanda. Aunque los demandantes podrían perder millones de dólares en indemnizaciones relacionadas con las ganancias proyectadas en el desarrollo, los honorarios de administración de la construcción y las comisiones de los agentes inmobiliarios.

Los problemas de Shohei Ohtani con las inversiones

Ohtani, de 31 años, llegó de Japón en 2018 como la estrella internacional más aclamada en la historia del beisbol, por su habilidad tanto para lanzar como para batear. Desde entonces ha sido cinco veces All-Star y tres veces Jugador Más Valioso (MVP).

Para 2024 firmó un contrato récord de 10 años y $700 millones con los Dodgers antes de la temporada pasada y ayudó al equipo a ganar la Serie Mundial, la primera desde 1988.

Además de esta demanda en Hawaii, en 2024, Ohtani estuvo envuelto en un escándalo que involucró a su exagente, Ippei Mizuhara, quien extrajo ilegalmente dinero de sus cuentas para hacer apuestas en casinos de California y Las Vegas.

Mizuhara, fue acusado de robar $16 millones de dólares de las cuentas de Ohtani, para alimentar lo que él ha llamado una adicción al juego.