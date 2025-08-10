Un perro frustra robo en la casa del lanzador de los Dodgers Yoshinobu Yamamoto

Los robos a casas de deportistas están siendo una constante en los últimos años en Estados Unidos. La última víctima fue el lanzador de los Dodgers Yoshinobu Yamamoto. No obstante, el pitcher japonés correría con una suerte que sus colegas no pueden presumir. Su perro frustró el robo.

Para vivir las emociones de las Ligas Mayores en Friday Night Baseball suscríbete AQUÍ

El hecho se remonta al pasado 30 de julio, cuando Yamamoto lanzaba a kilómetros de distancia contra los Cincinnati Reds. Mientras cumplía con su deber, un grupo de ladrones ingresó a su casa en Hollywood Hills.

Los asaltantes saltaron la cerca, rompieron una puerta de vidrio y cuando ya estaban prestos a allanar la propiedad, se encontraron con el perro rescatado del lanzador japonés. Así lo reveló Noel Sánchez, productor de las redes sociales de los Dodgers.

Una vez los ladrones escucharon el ladrido del perro, huyeron. “Los sospechosos no pudieron entrar a su casa, en parte gracias a su perro”, relató Sánchez. La mascota fue adoptada por el jugador en 2024.

“He amado a los animales desde niño”, dijo el japonés en los entrenamientos de primavera en Arizona, el animal incluso compartió juegos con Shohei Ohtani y su perro Decoy.

Yamamoto no ha sido el único pelotero de los Dodgers afectado por esta situación. Figuras como Freddie Freeman y Max Muncy ya sufrieron asaltos a sus casas en años recientes.

El último de la lista fue el dominicano Ketel Marte. Ladrones ingresaron a su residencia en Scottsdale, Arizona, durante el receso del Juego de Estrellas de las Grandes Ligas. Así lo confirmó la Policía de Scottsdale.

El mismo jugador confirmó que las pérdidas ascienden a $400,000 dólares. Dentro del avalúo se incluyen objetos de valor y joyas.

Los robos a casas de estrellas del deporte siguen en oleada. En diciembre, asaltaron la mansión del estelar de Cincinnati Bengals en la NFL, Joe Burrow, mientras estaba fuera de la ciudad de Ohio disputando un partido ante Dallas Cowboys en Texas.

Posteriormente, el 17 de enero en horas de la noche, asaltaron la casa de la estrella de la NBA Ty Jerome en Los Ángeles. Junto a Burrow y Jerome también han sido víctimas de la delincuencia estrellas como Jaylen Brown en Boston, los jugadores de Kansas City Chief, Travis Kelce y Patrick Mahomes; el ala-pívot de los Milwaukee Bucks, Bobby Portis y el base de los Minnesota Timberwolves, Mike Conley Jr.



Sigue leyendo:

· Dominicano Ketel Marte revela que el robo en su casa asciende a $400,000 dólares

· Siete chilenos acusados por EE.UU. de haber robado casas de Patrick Mahomes y Travis Kelce

· Roban al menos $500,000 dólares en joyas de la casa de Olivier Giroud en Los Ángeles