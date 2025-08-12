Bitcoin se acerca a otro récord encima de los $120,000 dólares; crece 27% en 2025

Bitcoin, la criptomoneda más popular en Estados Unidos, superó este lunes la barrera de los $120,000 dólares por unidad, acercándose a un nuevo máximo histórico, impulsado por una mayor demanda de los grandes inversores y por la política de impulso a este instrumento del presidente Donald Trump.

Por la mañana de ayer, el bitcoin tocó un techo de $122,306 dólares, muy cerca del récord de $123,205 dólares que alcanzó el pasado 14 de julio, con un crecimiento del 1.6%. De acuerdo con eToro, las criptomonedas se han revaluado gracias al lanzamiento de ETF de bitcoin al contado en Estados Unidos, que opera con una regulación ‘más clara’.

Esta nueva confianza en las criptomonedas ha provocado entradas de capital sostenidas, para un total acumulado de 1.86 millones de bitcoins frente a los 1.25 millones que había en octubre de 2024.

Mientras que más tarde la moneda regresó hacia los 119,094.70 dólares por unidad, un avance de 0.38% este lunes. En lo que va del año gana 27.30%; sin embargo, desde que alcanzó su precio histórico de 123,104.70 dólares, el 13 de julio, ha acumulado una pérdida de 3.26%.

Aunque en el panorama global, el bitcoin ha experimentado un fuerte repunte este año, a partir del 8 de abril, cuando el precio estaba en un lejano $76,312.50 dólares, su punto más bajo del 2025. Desde esa fecha el incremento ha sido de 56.06%.

El efecto en cascada de las criptomonedas

Ethereum, la segunda criptomoneda más grande por valor de mercado, ethereum, se mantuvo estable y cerró en $4,329.56 dólares, un incremento de 1.61% este lunes, mientras que en el año su valor ha aumentado un espectacular 28.85%.

Este efecto también es consecuencia de que recientemente Donald Trump, firmó dos órdenes ejecutivas, que permiten invertir en bitcoin a través de planes de jubilación y protegen a los usuarios y empresas de criptomonedas de prácticas discriminatorias en el sector bancario.

Cada día son más aceptadas las monedas digitales en el panorama financiero. Además, las stablecoins, que están ligadas a un activo, como el dólar o el euro, permiten reducir la brecha con los sistemas bancarios. Además, sus defensores aseguran que permitirá hacer pagos más rápidos y baratos, en un mercado que ya asciende a los $265,000 millones de dólares y podría alcanzar los 3.7 billones en 2030.

Los expertos indican que en este momento el bitcoin experimenta una fase de consolidación y posible preparación para un nuevo rally, mientras que los inversionistas están cada vez más interesados en los activos digitales y una sólida recuperación del sector, debido a que temas como el rendimiento del dólar no es tan grande y probablemente sea afectado por el posible recorte de la tasa de interés de la Reserva Federal, esperado para septiembre.

Además, las stablecoins están diseñadas para mitigar la volatilidad de estos instrumentos, gracias a que están ligados a divisas.

La participación en el mercado de las stablecoins muestra un avance de 34.61% en lo que va de este año, al pasar de $203,361 millones de dólares a $282,050 millones.

