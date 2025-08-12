El camino a la gloria: la MLS anuncia el calendario oficial de los playoffs de 2025

Los aficionados de la Major League Soccer (MLS) ya pueden marcar sus calendarios. La liga ha hecho oficial las fechas clave de los Audi MLS Cup Playoffs 2025, una postemporada que promete ser tan intensa y llena de drama como de costumbre.

El anuncio pone en marcha el tramo final de la campaña regular y traza la ruta que los equipos deberán recorrer para levantar el trofeo de campeón.

La estructura de los playoffs se mantiene similar a la de temporadas recientes, con un formato que busca maximizar la emoción y la competitividad desde el principio hasta el final.

Las fechas cruciales de la postemporada 2025

El calendario oficial de los Audi MLS Cup Playoffs 2025 es el siguiente:

Decision Day: Sábado, 18 de octubre. Esta fecha definirá las últimas plazas para los playoffs y el sembrado final.

La carrera por un lugar en la postemporada está más caliente que nunca, y el anuncio del calendario oficial eleva la expectativa de cara a la recta final de la temporada regular. El camino a la gloria ha sido trazado, y la batalla por el título está a punto de comenzar.

