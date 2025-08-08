Heung-Min Son elige su favorito entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

La rivalidad entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo no tiene fin, y la opinión de cada nueva figura del fútbol añade un capítulo al debate.

En esta ocasión, Heung-Min Son, nueva estrella de LAFC de la MLS, ha compartido su veredicto. Con una admiración evidente por ambos, Son se ha decantado por el astro portugués, argumentando que su elección va más allá del talento innato.

Heung-min Son dejó las filas del Tottenham. Crédito: Damian Dovarganes | AP

La declaración de Son ha generado un gran revuelo en las redes sociales, donde los aficionados debaten si su elección se basa en la afinidad de su posición o en la mentalidad que ambos comparten.

La admiración de Son por la ética de trabajo de Ronaldo

En varias ocasiones, Heung-Min Son ha expresado que, aunque respeta profundamente la genialidad de Messi, su modelo a seguir siempre fue Cristiano Ronaldo. Para el coreano, el factor decisivo es la disciplina y el esfuerzo incansable que ha caracterizado la carrera del portugués, algo que él mismo ha adoptado para alcanzar el éxito.

“Ronaldo es un jugador que siempre trabaja duro, que siempre intenta ser el mejor“, afirmó Son. “Él nunca se conforma, y para mí, esa es la mentalidad que define a un verdadero campeón”, concluyó.

Son también ha revelado la influencia que tuvo Ronaldo en sus años de formación, cuando su padre, que también fue futbolista, lo instaba a seguir el ejemplo del portugués. “Cuando era joven, yo entrenaba con mi padre y él siempre me decía que tenía que ver a Ronaldo“, confesó el coreano.

“Él no solo era un goleador, era un profesional con una dedicación increíble. Eso es lo que siempre he intentado imitar”. Las palabras de Heung-Min Son ofrecen una perspectiva única en el debate, donde el talento natural de un jugador es menos valorado que la dedicación y la fuerza de voluntad, cualidades que él ve encarnadas en la figura de Cristiano Ronaldo.

