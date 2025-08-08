De leyendas a estrellas actuales: los campeones del mundo que juegan en la MLS

El panorama del fútbol en Norteamérica continúa evolucionando, y la Major League Soccer (MLS) se consolida como un destino atractivo para futbolistas de élite.

El último gran fichaje que lo demuestra es el de Rodrigo De Paul, figura de la selección argentina y reciente campeón del mundo en 2022, quien ha llegado al Inter Miami para acompañar a Lionel Messi.

Con su arribo, la MLS no solo gana un jugador de renombre, sino que también suma un nuevo campeón del mundo a una lista que ya es impresionante.

Rodrigo De Paul sueña con el Mundial de 2026 junto a Messi. Crédito: Rebecca Blackwell | AP

Además de De Paul, Thomas Muller también fue uno de los campeones del mundo que llegó hace poco para reforzar al Vancouver Whitecaps. Estas incorporaciones confirman un momento sin precedentes en el que la MLS cuenta con más campeones mundiales activos que nunca.

Los campeones del mundo que juegan en la MLS actualmente

La temporada actual de la MLS es un escaparate de talentos que han alcanzado la cima del fútbol mundial.

Lionel Messi (Argentina, 2022 – Inter Miami)

(Argentina, 2022 – Inter Miami) Sergio Busquets (España, 2010 – Inter Miami)

(España, 2010 – Inter Miami) Hugo Lloris (Francia, 2018 – LAFC)

(Francia, 2018 – LAFC) Thomas Müller (Alemania, 2014 – Vancouver Whitecaps)

(Alemania, 2014 – Vancouver Whitecaps) Rodrigo De Paul (Argentina, 2022 – Inter Miami)

Un legado de estrellas mundiales en la MLS

A lo largo de su historia, la liga estadounidense ha sido testigo del talento de numerosas figuras que, tras conquistar el título más importante a nivel de selecciones, decidieron probar suerte en el fútbol norteamericano.

Lothar Matthäus (Alemania, 1990) – New York MetroStars

(Alemania, 1990) – New York MetroStars Branco (Brasil, 1994) – MetroStars

(Brasil, 1994) – MetroStars Youri Djorkaeff (Francia, 1998) – New York Red Bulls

(Francia, 1998) – New York Red Bulls Thierry Henry (Francia, 1998) – New York Red Bulls

(Francia, 1998) – New York Red Bulls Kaká (Brasil, 2002) – Orlando City SC

(Brasil, 2002) – Orlando City SC Alessandro Nesta (Italia, 2006) – Montreal Impact

(Italia, 2006) – Montreal Impact Andrea Pirlo (Italia, 2006) – New York City FC

(Italia, 2006) – New York City FC David Villa (España, 2010) – New York City FC

(España, 2010) – New York City FC Bastian Schweinsteiger (Alemania, 2014) – Chicago Fire

(Alemania, 2014) – Chicago Fire Blaise Matuidi (Francia, 2018) – Inter Miami

(Francia, 2018) – Inter Miami Olivier Giroud (Francia, 2018) – LAFC

(Francia, 2018) – LAFC Thiago Almada (Argentina, 2022) – Atlanta United (actualmente en Botafogo)

Con cada nueva figura que se une, la MLS no solo incrementa su prestigio internacional, sino que también ofrece a los aficionados la oportunidad de ver a los héroes de los Mundiales competir en sus estadios.

