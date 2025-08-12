¿En qué va la demanda por visa humanitaria para inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela? (podcast)

La visa humanitaria para los inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, conocida como CHNV, enfrenta varios desafíos legales en tribunales de Estados Unidos, incluida una apelación.

Escucha el podcast en Spotify o dale clic al siguiente enlace.

Los jueces de la Corte de Apelaciones para el Primer Circuito, con sede en Boston, Massachusetts, escuchó los argumentos legales del caso Svitlana Doe, et al. v. Kristi Noem, et al., y ahora las partes esperan la decisión de los jueces.

“El panel de tres jueces dejó claro que se tomaba el asunto muy en serio e hizo varias preguntas perspicaces a ambas partes”, reconoció la abogada Laura Flores-Perilla, de Justice Action Center, que representan a los demandantes.

El gobierno estuvo representado por el fiscal general adjunto Drew Ensign, a quien se le cuestionó sobre la estrategia legal que afirma que la Corte Suprema había decidido sobre “el fondo del asunto”, cuando tomó una decisión a la petición de emergencia de la Casa Blanca.

Este caso también tiene una demanda colectiva ante la Corte de Distrito en Boston, donde los demandantes deben presentar más evidencia.

Además, otra corte determinó que los inmigrantes protegidos bajo las visas CHNV sean deportados por la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en forma expedita.

El abogado Brandon Galli-Graves, abogado con Justice Action Center y quien lidera dos de las demanda, explica en el podcast “El Diario Sin Límites” las implicaciones del caso para inmigrantes.

La CHNV protege al menos a medio millón de personas.

>> ¿Por qué hay varias demandas sobre la visa humanitaria CHNV?

>> ¿Qué tienen que ver otros programas de ‘parole’ con la protección de la visa CHNV?

>> ¿La decisión de la Corte Suprema influye en otros tribunales?

