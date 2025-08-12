Madonna pide ayuda al Papa León XIV para niños en Gaza

La cantante Madonna alzó la voz y utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje directo al Papa León XIV donde le pide que por favor viaje a Gaza para ayudar a los niños que viven en medio de una crisis humanitaria que no da tregua.

“Santísimo padre, por favor, vaya a Gaza y lleve su luz a los niños antes de que sea demasiado tarde. Como madre, no puedo aguantar ver su sufrimiento. Los niños del mundo le pertenecen a todos. Usted es el único de nosotros al que no le pueden negar la entrada“, expresó.

Madonna indicó que quiere que se abran las puertas humanitarias “por completo” para que llegue la ayuda antes de que la situación sea irreversible.

“Necesitamos que las puertas humanitarias estén completamente abiertas para salvar a estos niños inocentes. No hay más tiempo. Por favor, diga que irá“, agregó la intérprete en su mensaje, que ya rebasa los 176 mil “me gusta”.

En el mismo mensaje, la “Reina del Pop” dijo estar consciente de que la política no puede generar cambios adecuados en el planeta, “solo la conciencia puede”. Y es por eso que decidió dirigir su petición hacia el Santo Pontífice.

“Hoy (lunes) es el cumpleaños de mi hijo Rocco. Creo que el mejor regalo que puedo darle como madre es pedirles a todos que hagan lo que puedan para ayudar a salvar a los niños inocentes atrapados en el fuego cruzado en Gaza“, señaló Madonna.

“No estoy señalando con el dedo, culpando ni tomando partido. Todos están sufriendo, incluidas las madres de los rehenes. Rezo por su liberación. Simplemente intento hacer lo que puedo para evitar que estos niños mueran de hambre“.

Para finalizar, Madonna hizo un llamado a sus más de 20 millones de seguidores para ayudar a los menores atrapados en el conflicto a través de donaciones a fundaciones humanitarias que trabajan en la zona.

“Si quieres ayudar, por favor únete a mí y dona a las siguientes organizaciones: World Central Kitchen, Women Wage Peace y Women of the Sun “, escribió la cantante.

