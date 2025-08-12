Nike demanda al fundador de CLOT, Edison Chen, por más $126 millones de dólares

El gigante estadounidense de la ropa deportiva, Nike, interpuso una demanda que supera los $126 millones de dólares contra el fundador de la marca CLOT, Edison Chen, por incumplimiento de contrato.

La querella llega más de un año después de que Chen dejara su relación con la marca estadounidense para asociarse con la alemana adidas para lanzar su propia línea. La demanda fue interpuesta ante el Tribunal de Distrito Central de California y acusa a Chen de violar el contrato que tenía con la marca, aunque no se revelaron mayores detalles. Al momento, ni la marca ni Chen han dado comentarios sobre el caso.

La demanda, sin embargo, llega justo después de que la marca logró un acuerdo con Chen para una reducción de $60 millones de dólares exigidos inicialmente.

Si bien de momento se desconocen los detalles específicos de la demanda contra Chen, esta refleja la mayor atención que está poniendo Nike en la protección de su propiedad intelectual, luego que recientemente ganó un caso similar con el diseñador de zapatillas personalizadas Shoe Surgeon.

El historial entre Nike y Chen

Nike y su subsidiaria Jordan Brand comenzaron a colaborar en 2006 con Chen y CLOT para diseñar numerosos proyectos de zapatillas. A lo largo de 17 años, la asociación lanzó más de 30 modelos diferentes de zapatillas.

La relación concluyó en 2023 cuando el diseñador anunció un nuevo acuerdo con adidas, principal competidor de Nike, y desde entonces han lanzado numerosas colaboraciones, incluyendo un reciente avance de su versión de las AE 1 Low, la zapatilla insignia de la estrella de la NBA, Anthony Edwards. Además, Chen ha participado en el diseño de las CLOT Silk Gazelle.

Causó extrañeza la forma en la que Chen dejó Nike, ya que apenas unos meses después ya tenía lista su primera colaboración con la firma alemana, las What The CLOT Dunk. Aunque en ese momento no había antecedentes de problemas en la relación entre Chen y Nike.

Ahora, CLOT es un socio destacado de adidas, con el desarrollo conjunto de cerca de 20 diseños distintos de zapatillas en tan solo dos años. El próximo proyecto de CLOT x adidas es el de las esperadas AE 2, también exclusivos de la figura de los Minnesota Timberwolves, Anthony Edwards.

Chen fundó CLOT en Hong Kong en 2004 y se ha posicionado como una marca de gran popularidad en la región de Asia Pacífico por su énfasis en rescatar la herencia y la estética orientales, pero gracias a su alianza con las marcas multinacionales se ha popularizado a nivel mundial.

