Trump nombra a economista conservador para dirigir la Oficina de Estadísticas Laborales

El presidente Donald Trump eligió al economista conservador E.J. Antoni para dirigir la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), tras haber despedido a la comisionada Erika McEntarfer el pasado mes.

“Me complace anunciar que estoy nominando al muy respetado economista, Dr. E.J. Antoni, como el próximo Comisionado de la Oficina de Estadísticas Laborales”, indicó Trump a través de su plataforma Truth Social, la que suele usar para hacer anuncios importantes.

I am pleased to announce that I am nominating Highly Respected Economist, Dr. E.J. Antoni, as the next Commissioner of the Bureau of Labor Statistics. Our Economy is booming, and E.J. will ensure that the Numbers released are HONEST and ACCURATE. I know E.J. Antoni will do an… pic.twitter.com/BMi1d1Zojy — Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) August 11, 2025

Trump despidió a McEntarfer, encargada de elaborar las estadísticas de desempleo y nominada por el expresidente demócrata Joe Biden, después de que en su más reciente reporte anunciara “malos datos en la creación de puestos de trabajo” en el mes de julio.

Pese a que ese mismo día, la BLS había anunciado que el desempleo en EE.UU. había subido una décima en julio, hasta el 4,2 %, un mes en el que se crearon unos 73.000 nuevos puestos.

El mandatario estadounidense aseguró en ese momento que la sustituiría por alguien “mucho más competente y cualificado”.

“Nuestra economía está en auge, y E.J. se asegurará de que las cifras publicadas sean HONESTAS y PRECISAS. Sé que E.J. Antoni hará un trabajo increíble en este nuevo puesto. ¡Felicidades, E.J.!”, indicó hoy el líder republicano.

Antoni es el economista jefe de la Heritage Foundation y anteriormente había contribuido a elaborar las políticas del Proyecto 2025, que describieron los movimientos de la administración republicana durante la campaña de 2024, destacó The Hill.

Según la Heritage Foundation, la misión del proyecto era formular y promover políticas públicas basadas en los principios de la libre empresa, el gobierno limitado, la libertad individual, los valores estadounidenses tradicionales y una fuerte defensa nacional.

El nombramiento de Antoni debe ser aprobado por el Senado, donde los republicanos tienen mayoría de 53-47.

