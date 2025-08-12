Trump se reúne con el CEO de Intel celebrando “su éxito y ascenso” tras pedir su renuncia

El presidente Donald Trump anunció que se reunió con el consejero delegado de Intel, Lip-Bu Tan, después de pedir su dimisión la semana pasada por “conflicto” de intereses.

“Me reuní con el señor Lip-Bu Tan, de Intel, junto con el secretario de Comercio, Howard Lutnick, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent. La reunión fue muy interesante”, escribió el mandatario en su red Truth Social.

El líder republicano destacó de Tan, que asumió el cargo el pasado marzo, “su éxito y ascenso”, que dijo “son una historia increíble”.

Y aseguró que el máximo ejecutivo y los miembros de su gabinete “pasarán tiempo juntos” y le presentarán “propuestas” durante la próxima semana.

Tras la publicación de Trump, las acciones de Intel subían un 2% en las operaciones electrónicas posteriores al cierre de Wall Street.

El pasado jueves, el presidente pidió la dimisión del CEO y lo acusó de “conflicto” de intereses, una noticia que hizo bajar sus acciones cerca del 3%.

El comentario llegó después de que el senador republicano Tom Cotton, de Arkansas, enviara una carta a la junta directiva de Intel preguntando sobre las inversiones de Tan en empresas chinas, ocho de ellas supuestamente ligadas al ala militar del Partido Comunista.

El legislador señaló también que una empresa previamente dirigida por el ejecutivo, Cadence Design Systems, se declaró culpable recientemente en un caso penal por la venta ilegal de productos en China, presuntamente bajo su mandato entre 2009-2021.

En un mensaje a sus empleados, Tan dijo estar dando “datos” al Gobierno de Estados Unidos, asegurando que estaba en contacto con la Administración de Trump y que contaba con el respaldo de la junta directiva de Intel.

Tan está a cargo de una restructuración en la fabricante de chips estadounidense para hacerla más competitiva en la carrera por la inteligencia artificial (IA) tras años de bajas ventas, y anunció recientemente una reducción de plantilla global del 15%.

