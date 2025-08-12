Demócratas dicen que toma de control de Washington D.C. es una medida de distracción de Trump

Los principales demócratas del partido están criticando la decisión del presidente Donald Trump de federalizar el Departamento de Policía Metropolitana de DC (MPD) y el despliegue de 800 tropas de la Guardia Nacional en Washington D.C.

El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, escribió en la plataforma X que las acciones del mandatario republicano son una “estratagema política” y un “intento de distracción” de los “otros escándalos” del presidente, aparentemente refiriéndose a la actual serie de los archivos de Jeffrey Epstein que afecta al gobierno republicano.

“Si realmente le importara la gente de DC, exigiría que la Cámara finalmente libere los mil millones de dólares de financiación de DC que han estado reteniendo durante meses“, explicó Schumer.

Por su parte, Nancy Pelosi, presidenta emérita de la Cámara de Representantes, criticó de forma parecida a las medidas de Trump, pero además citó la inacción del ejecutivo durante el ataque al Capitolio por parte de sus seguidores el 6 de enero de 2021.

“Donald Trump retrasó el despliegue de la Guardia Nacional el 6 de enero, cuando nuestro Capitolio fue objeto de un violento ataque y había vidas en juego. Ahora, está activando la Guardia Nacional de Washington D. C. para distraer la atención de su incompetente gestión de los aranceles, la sanidad, la educación y la inmigración, por mencionar solo algunos errores.”

Asimismo, J.B. Pritzker, gobernador de Illinois, quien ha sido últimamente el blanco de la ira de Trump, refiriéndose a él como un “incompetente” en una rueda de prensa del lunes, respondió a través de las redes sociales, informó The Guardian.

El gobernador escribió que Trump “no tiene autoridad para tomar el control de Chicago” e incluso provocó al presidente republicano: “Por cierto, ¿dónde están los archivos de Epstein?”.

Otra de las voces destacadas del Partido Demócrata, como Pete Buttigieg, exsecretario de Transporte, reafirmando su postura en línea. Aseguró que el mandatario solo estaba tomando el control del departamento de policía “para resolver sus propios problemas políticos” y lograr que su base “pensara y hablara de algo más que su negativa a abrir los archivos de Epstein, porque está involucrado en ellos”.

