3 cambios del Seguro Social que afectarán a jubilados en 2026

En 2026, el programa del Seguro Social en Estados Unidos implementará ajustes clave que impactarán directamente a los trabajadores y jubilados.

Desde mayores aportes fiscales hasta modificaciones en la edad de jubilación y un aumento por costo de vida, estas medidas buscan mantener la solvencia del sistema, pero también implican nuevos retos para quienes dependen de él.

1. Más ingresos sujetos a impuestos

El tope salarial sobre el cual se aplica el impuesto del Seguro Social volverá a subir. En 2025, este límite es de $176,100 dólares, pero se estima que en 2026 aumentará a $183,600 dólares.

Esto significa que quienes ganen por encima de ese monto pagarán hasta $11,383.20 dólares en impuestos, es decir, $465 dólares más que el año anterior.

El gravamen se mantiene en 6.2% para ingresos bajo el límite, y todo lo que exceda este no se grava.

2. Cambio en la edad de jubilación plena

La edad de jubilación plena (FRA), momento en el que se recibe el beneficio completo, seguirá aumentando conforme a la reforma aprobada en 1983.

En 2026, quienes nacieron en 1959 alcanzarán su FRA a los 66 años y 10 meses, y a partir de 2027, los nacidos en 1960 la alcanzarán a los 67 años.

Reclamar antes de esa edad reduce el pago mensual, mientras que retrasarlo (hasta los 70 años) lo incrementa.

3. Ajuste por costo de vida (COLA)

Se prevé que los beneficios aumenten un 2.7% en 2026 para compensar la inflación. Esto llevaría el pago mensual promedio de los jubilados de $2,007 dólares en julio de 2025 a unos $2,061 dólares en enero de 2026.

El incremento anual sería de aproximadamente $648 dólares por persona. El COLA se calcula con base en el índice de precios al consumidor para asalariados urbanos y empleados administrativos (CPI-W) del tercer trimestre del año previo.

La Administración del Seguro Social confirmará estas cifras y otros cambios en octubre de 2025, una vez se disponga de los datos definitivos de inflación.

Sigue leyendo:

– Quiénes tendrán pagos de $2,200 por nueva ley de Trump

– Nueva York anuncia reembolso por inflación en octubre, ¿de cuánto será?

– ¿Qué propone el ‘Gran y hermoso proyecto de ley’ de Trump que Musk llama ‘abominación’?