“Abandonado como un perro”: motociclista mayor muere arrollado por auto robado en Nueva Jersey

Kenneth “Blane” Smith, mecánico y motociclista de 64 años, murió arrollado al parecer por un conductor que se dio a la fuga en un vehículo robado en Camden, Nueva Jersey.

La policía acudió a la intersección de las calles South 7th y Jefferson alrededor de las 6:50 p.m. del 7 de agosto tras recibir un informe de un accidente vial. Al llegar los agentes encontraron a Smith inconsciente en South 7th St. Fue trasladado al Cooper University Hospital, donde falleció.

Durante la investigación, los oficiales determinaron que la motocicleta de Smith fue impactada por una camioneta Chevrolet Blazer que había sido robada. Poco después del accidente, ese vehículo fue encontrado desocupado tras haber estado involucrado en otro choque con un auto estacionado y vacío en la cuadra 2100 de Master St en Camden.

Una semana después, el conductor continúa prófugo. Y los conocidos de Smith, que han levantado un altar en el lugar de la tragedia, siguen esperando justicia y han creado una página de apoyo a su familia.

“‘The Mechanic’, fue un ícono, conocido, querido y respetado por su oficio“, dijo a ABC News Christoff Lindsey. “Es una pena. Es una tragedia. Su familia lo está pasando mal. Yo también. ¿Dejarlo abandonado en la calle como un perro? No”, agregó Tayari Horcey. “Necesita justicia. La persona que lo atropelló debe entregarse. Eso será lo correcto”.

“Hablé con él el día anterior y murió por un descuido, por alguien conduciendo. Es muy doloroso”, añadió Thomas Greenlee. Quien tenga información sobre el sospechoso debe llamar a la fiscalía al (856) 614-8083 o a la policía al (609) 820-3530.

En julio un niño murió arrollado al salir del pediatra en Nueva Jersey y su madre y otros dos hijos suyos resultaron heridos. A principios de agosto un niño latino de 12 años murió dramáticamente cuando paseaba en bicicleta y fue arrollado por un conductor a toda velocidad que luego huyó en Connecticut.

También este mes Charlene Wingate, conductora de 60 años, fue acusada de atropellar mortalmente al pedalista Víctor Owens en la carretera y huir del lugar. Estaba conduciendo en estado de ebriedad y con la licencia suspendida, según la Policía Estatal de Nueva Jersey (NJSP).

Este martes dos peatones hispanos y un conductor fallecieron en un aparatoso choque matutino en Queens (NYC). Otra tragedia vial latina ya había sucedido la madrugada del lunes, cuando un joven borracho mató a dos motociclistas en una colisión múltiple en El Bronx (NYC), según la policía.

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

A fines de marzo Luis Cruz, inmigrante mexicano de 49 años, murió atropellado por un ciclista en Brooklyn (NYC), dejando a su familia consternada y pidiendo leyes más estrictas para regular a los pedalistas imprudentes.