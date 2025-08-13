Cerrará el último y más grande hotel que alojó a inmigrantes en Nueva York: Row

Row NYC, el último gran hotel que albergaba migrantes en la ciudad de Nueva York, dejará de funcionar como albergue en los próximos meses.

El alcalde Eric Adams declaró el sábado que no se renovaría el contrato de arrendamiento del Row cuando expire en abril de 2026, alegando la continua disminución en el número de migrantes que llegan a la ciudad, ya que los cruces fronterizos se han desplomado a mínimos históricos, reportó The New York Times.

Las familias que aún viven en el hotel Row serán trasladadas a otras instalaciones del sistema tradicional de albergues para personas sin hogar de la ciudad, que han acogido recientemente a miles de migrantes, ya que la alcaldía ha seguido cerrando lugares que antes albergaban exclusivamente a indocumentados, reduciendo así su respuesta de emergencia a la crisis migratoria.

El Row, un instalación de cuatro estrellas en la 8va Avenida en el corazón del distrito teatral de Manhattan, se convirtió en el primer y más grande hotel convertido en albergue tras la afluencia de decenas de miles de migrantes que llegaban en autobuses desde la frontera sur, que desbordó los recursos de la ciudad hace tres años.

La ciudad firmó un contrato de $40 millones de dólares con el hotel en octubre de 2022 para alojar a migrantes en sus 1,300 habitaciones, pagando $190 dólares por noche (según informes, el precio de las habitaciones oscilaba entre $300 y 500 dólares por noche el mes anterior a la apertura del hotel como albergue).

El acuerdo se convirtió en un salvavidas para el hotel, que atravesaba dificultades financieras y había albergado a personas sin hogar durante la pandemia bajo la administración del alcalde Bill de Blasio. The Row era propiedad, hasta hace poco, de Highgate y Rockpoint Group. Una portavoz de Rockpoint Group, una firma de capital privado inmobiliario con sede en Boston, declaró que ya no tenía participación en el hotel. Representantes de Highgate, una empresa de gestión hotelera, no respondieron a las solicitudes de comentarios.

La crisis migratoria ha marcado la gestión de Adams desde 2022, en medio de una batalla política nacional entre demócratas y republicanos. En el verano de 2023 el alcalde declaró que la llegada masiva de inmigrantes “destruiría” a la ciudad, alegando falta de recursos y apoyo del gobierno de Joe Biden.

El 26 de septiembre de 2024 Adams se convirtió en el primer alcalde de NYC en ejercicio en ser acusado en una investigación federal. Tanto él como Donald Trump -quien fue uno de los pocos que salieron en su defensa- dijeron que las acusaciones federales contra el alcalde surgieron por él haber cuestionado las políticas migratoria del entonces presidente Biden, un tema que según muchos analistas a la larga inclinó la balanza hacia el avasallante triunfo electoral republicano del 5 de noviembre de 2024.