Chipotle IQ está de regreso con premios de más de $1 millón en comida gratis

Chipotle IQ está de regreso por sexto año consecutivo para premiar con más de un millón de dólares en comida gratis a los fanáticos que demuestren sus conocimientos sobre la cadena de comida Texmex. Esta vez por más tiempo y con opciones de múltiples premios por jugador.

El juego Chipotle IQ, pone a prueba los conocimientos de los clientes sobre la comida real de Chipotle hasta las iniciativas de abastecimiento y sostenibilidad.

En esta ocasión el juego de Chipotle IQ tendrá una duración de dos semanas, que van desde el martes 12 de agosto al jueves 14 de agosto y luego del martes 19 de agosto al jueves 21 de agosto.

Un juego que premia a los conocedores de Chipotle

El presidente y director de marca, Chris Brandt, explica que cada año mejoran la experiencia y en este 2025 innovaron con el periodo de juego más largo en la historia de la promoción y el mayor premio acumulado hasta la fecha.

“Observamos un aumento interanual del 20% en la participación entre 2023 y el año pasado, lo que demuestra cuánto disfrutan nuestros fans poniendo a prueba sus conocimientos sobre Chipotle”,dijo.

Cómo ganar premios con el juego Chipotle IQ

Chipotle IQ pone a prueba a los fanáticos de la marca y los premia. Crédito: Chipotle | Cortesía

Para jugar debes ingresar a ChipotleIQ.com e inicia sesión con el correo electrónico de tu cuenta de Chipotle Rewards y responder preguntas de opción múltiple, verdadero/falso y respuesta corta. Puedes jugar una vez al día. A continuación los puntos clave que debes saber sobre este juego:

Fechas del juego:

Del martes 12 al jueves 14 de agosto.

Del martes 19 al jueves 21 de agosto.

Horario:

El juego está disponible de 9:01 a.m. a 8:59 p.m., hora del Este.

Premios por una puntuación perfecta (5 de 5):

Los primeros 10,000 jugadores cada hora ganarán un premio.

Premios por hora:

6,000 ofertas de “compra uno y lleva uno gratis” (BOGO) en platos principales.

2,000 ofertas de Adobo Ranch gratis.

2,000 ofertas de Queso Blanco gratis.

Si obtienes una puntuación perfecta, pero no consigues un premio de comida, puedes ganar puntos extra (mientras estén disponibles).

Premios por una puntuación de 4 de 5:

Ganarás 25 puntos para tu cuenta de Chipotle Rewards (mientras estén disponibles).

Hay hasta 400,000 puntos disponibles cada día.

Límites de premios:

Puedes ganar hasta tres premios en las dos semanas de juego: una oferta BOGO, un acompañamiento y 25 puntos de recompensa.

