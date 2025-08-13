De leyenda a leyenda: Darryl Strawberry elogia a Pete Alonso por romper su récord de jonrones

En el mundo del deporte, la superación de récords es un momento agridulce, pero la respuesta de una leyenda a otra ha demostrado que la camaradería puede prevalecer.

Darryl Strawberry, una de las figuras más emblemáticas en la historia de los New York Mets, ha reaccionado de manera ejemplar después de que Pete Alonso rompiera su récord de jonrones en las primeras siete temporadas con el equipo.

Lejos de cualquier resentimiento, Strawberry grabó un emotivo video felicitando a Alonso, en un gesto que subraya el respeto entre ambas generaciones de jugadores. La marca de Strawberry, que se mantuvo durante décadas, ahora pertenece a un jugador que él mismo considera digno de portarla.

Las palabras de Strawberry no solo fueron una felicitación, sino un reconocimiento genuino al talento de Alonso, a quien describió como un pelotero excepcional y una gran persona.

“Estoy feliz por ti, que seas tú el que rompió mi récord“, expresó Strawberry, demostrando que su admiración por el “Polar Bear” es sincera.

The passing of the crown 👑 🍓 🐻‍❄️ pic.twitter.com/Pk83DMuCn1 — New York Mets (@Mets) August 13, 2025

El exjugador de los Mets continuó elogiando las habilidades de Alonso, destacando su impacto en el equipo y su futuro prometedor en la liga.

“Eres un tremendo jugador, un gran bateador“, afirmó Strawberry. “Te deseo lo mejor en el resto de tu carrera, y sé que seguirás haciendo historia para la franquicia”.

La reacción de Darryl Strawberry es un recordatorio de que, en el deporte, el éxito individual de una estrella es también un reflejo del legado que las generaciones anteriores han dejado. Su mensaje a Pete Alonso es un testimonio de respeto y admiración que ha sido muy bien recibido por la afición de los Mets.

