Pete Alonso batea su jonrón 253 y se convierte en líder histórico de Mets [Video]

El primera base de New York Mets, Pete Alonso, se convirtió este martes en el nuevo líder histórico de jonrones del equipo al conectar su vuelacerca número 253 y superar a otra leyenda de Queens como lo fue Darryl Strawberry.

El batazo histórico llegó apenas tres días del pasado 9 de agosto ante Milwaukee Brewers, cuando Alonso había igualado a Strawberry con el cuadrangular 252.

Esta vez el Oso Polar se presentó al plazo para su segundo turno de la noche en el primer juego de la serie frente a Braves y demostró por qué se convirtió en el rey de la divisa.

Ante los envíos del abridor estrella de Atlanta, Spencer Strider, Alonso pescó un envío bajo y depositó la pelota en la grada del jardín derecho-central del Citi Field, en una conexión que inicialmente parecía que se convertiría en un doble pero que terminó sobrepasando la barda al final.

Tras correr las bases con una sonrisa Alonso terminó agradeciendo la ovación de todo el recinto que recibió al llegar al home y alzar su casco en señal de respeto, todo mientras era aplaudido en primera fila por el dueño de los Mets, Steve Cohen.

Con Alonso en lo más alto dentro de los jonroneros de los Mets, la lista sigue con Strawberry (252), el tercera base David Wright (242) y el histórico y miembro del Salón de la Fama, Mike Piazza (220).

Mira el batazo aquí:

Pete Alonso hits career homer No. 253, passing Darryl Strawberry for the most home runs in @Mets franchise history! pic.twitter.com/QIExcEVeoT — MLB (@MLB) August 12, 2025

