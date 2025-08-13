Jessie J revela que su cabello se está cayendo tras cirugía de cáncer de mama

La cantante británica Jessie J, de 37 años, apareció recientemente en redes sociales para contarle a sus fans cómo se siente tras cinco semanas de haberse sometido a una mastectomía por un cáncer de mama detectado a tiempo.

A través de su cuenta de Instagram, Jessie compartió un video donde muestra su rutina de maquillaje y peinado mientras ofrece una actualización sobre su recuperación.

“Se me ha estado cayendo el pelo muchísimo desde la cirugía. Han pasado cinco semanas desde el procedimiento y me siento bien“, expresó.

También comentó que sigue lidiando con el síndrome de la membrana axilar, una molestia que deja “cuerdas” tensas bajo el brazo después de extraer ganglios linfáticos, lo que limita el movimiento y provoca dolor.

Además, agregó que sus pechos aún muestran cierta asimetría y que experimenta dolor en ambos lados, haciendo referencia a la diferencia entre su implante y su tejido natural.

Entre confesión y confesión, Jessie dejó claro que su orden de prioridades está primero ella, luego su hijo Sky y después sus fans.

“Sé que no puedo hacer todo lo que debería, pero quiero que funcione lo mejor posible para todos: para mí, para Sky, para mis fans, pero en el orden correcto“, aseguró.

Para finalizar, la cantante recordó que aún necesitará otra cirugía este año, pero se mantiene firme en su deseo de seguir criando a su hijo y continuar con su carrera musical.

“Necesito otra cirugía este año. Puedo hacerlo. Criar a un niño pequeño. Puedo hacerlo. Lanzar nueva música. Puedo hacerlo“, escribió en la publicación, añadiendo que aún se encuentra en plena recuperación tras algunas semanas de su primera operación.

Cabe recordar que la artista fue hospitalizada hace unos días por un presunto coágulo de sangre en los pulmones, un incidente que no ha detenido su compromiso con su familia ni con su música.

