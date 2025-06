Jessie J revela que fue diagnosticada con cáncer de mama

La cantante británica Jessie J siempre ha apostado por la honestidad, y esta vez no fue diferente. En un emotivo video publicado en redes sociales, la intérprete de “Price Tag” reveló que fue diagnosticada con cáncer de mama en etapa temprana, justo antes de lanzar su nuevo sencillo, irónicamente titulado “No Secrets”.

La intérprete, de 37 años, explicó que la enfermedad fue detectada “a tiempo” y, aunque ha atravesado semanas difíciles, decidió compartir su experiencia con sus fans.

“El cáncer apesta en cualquier forma. Pero me aferro a la palabra ‘a tiempo’”, aseguró.

La noticia cayó como un balde de agua fría para muchos fans, pero no para Jessie, quien lo enfrenta con honestidad. Según contó, recibió el diagnóstico pocas semanas antes del estreno de su tema el pasado 25 de abril. Desde entonces, ha estado saltando entre pruebas médicas, ensayos y pañales, porque además de ser una artista incansable, también es mamá de Sky, su pequeño de dos años, fruto de su relación con el basquetbolista Chanan Colman.

“Que me diagnosticaran esto justo cuando estaba sacando una canción llamada No Secrets, antes de otra llamada Living My Best Life, todo planeado de antemano… es increíble”, agregó.

Jessie J, cuyo verdadero nombre es Jessica Cornish, anunció que se someterá a una cirugía justo después de su presentación en el Summertime Ball en Londres, el 15 de junio. Y lo hizo con una frase llena de humor

“Desapareceré un rato para hacerme la operación y volveré con senos enormes y más música”.

Como era de esperase, tras revelar la noticia, las redes se llenaron de mensajes de apoyo. Compañeros de la industria como Rita Ora, Paloma Faith, Marvin Humes y Amy Dowden no tardaron en alzar la voz. Ora, sin rodeos, escribió: “Eres literalmente mi persona favorita y estoy rezando por ti. Puedes con esto”.

Para Jessie, esta etapa ha sido dura, pero también reveladora. En sus historias de Instagram confesó que ha estado tan enfocada en trabajar, en ser mamá, en seguir adelante, que no ha tenido tiempo de digerirlo todo.

“He estado trabajando muy duro, y eso ha hecho que no procese todo como debería”, escribió en sus historias de Instagram. “Estos dos últimos meses han sido duros pero hermosos. Me han dado una perspectiva increíble, pero… tu chica necesita un abrazo”.

“No Secrets”, su primer sencillo tras una pausa musical de cuatro años, está inspirado en una de las pérdidas más dolorosas que ha enfrentado, el aborto espontáneo que sufrió en 2021.

Jessie J ha sido abierta sobre su salud desde siempre. A los nueve años le diagnosticaron una enfermedad cardíaca y a los 17 sufrió un derrame cerebral. Pero nada de eso la ha detenido antes, y esta vez no será la excepción.

“Me has amado en todos mis momentos buenos y malos. No quiero que esto sea diferente”, dijo a sus fans.

