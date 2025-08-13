Pequeño pueblo de Tennessee con alcalde inmigrante reabre cárcel migratoria

El Ayuntamiento de Mason, un pequeño pueblo de aproximadamente 1,300 habitantes en el oeste de Tennessee gobernado por un inmigrante, aprobó este martes reabrir la cárcel local como centro de detención de inmigrantes bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El contrato para operar el centro fue otorgado a la empresa CoreCivic, y solo tres de los siete funcionarios electos votaron a favor. Dos concejales se pronunciaron en contra y otros dos optaron por abstenerse, reflejando la división en el Concejo Municipal.

El alcalde Eddie Noeman, primer inmigrante egipcio en ocupar el cargo en Mason, defendió la medida señalando que la reapertura de la prisión generará empleo y beneficiará económicamente a la ciudad.

“Necesitamos el apoyo de todos, el interés de todos. Les damos la bienvenida a todos. No estamos en contra de nadie”, dijo el alcalde.

Brian Todd, responsable de Asuntos Públicos de CoreCivic, señaló que alrededor de 2,100 personas han mostrado interés en las cerca de 240 plazas disponibles en el centro. Según un comunicado de la empresa compartido durante la reunión, los empleos ofrecerían un salario inicial cercano a los $26,50 dólares por hora.

Repudio a ICE

Decenas de residentes se presentaron a la reunión para manifestar su rechazo al nuevo contrato, argumentando preocupaciones éticas y sociales.

Entre los concejales que se manifestaron en contra estuvo Virginia Rivers, quien además fue vicealcaldesa. Aseguró que firmar un contrato con CoreCivic y el ICE “haría a nuestra ciudad cómplice del trato abusivo a los inmigrantes”.

“Nosotros, como funcionarios de la ciudad de Mason, elegida por los ciudadanos, debemos considerar las consecuencias y el daño que esto causará a nuestra comunidad local, a nuestros vecinos, a las escuelas de Tennessee y a muchas familias”, dijo la concejal, según el Tennessee Lookout.

Aun así, la votación concluyó con la aprobación del acuerdo.

La cárcel, con capacidad para 600 personas, había sido cerrada en 2021 durante la presidencia de Joe Biden, pero la actual administración federal ha reactivado su uso como parte de un plan más amplio que involucra hasta 150 cárceles locales para la retención de migrantes, en respuesta a un aumento del 49 % en la población bajo custodia del ICE desde enero.

Con información de EFE.

