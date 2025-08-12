Gobierno de Trump presume más de 300,000 arrestos de indocumentados en seis meses

La Casa Blanca aseguró este martes que el gobierno de Donald Trump ha arrestado a más de 300,000 inmigrantes indocumentados en sus primeros seis meses desde el regreso al poder, en lo que la portavoz Karoline Leavitt calificó como “un éxito en toda regla” de su política migratoria.

Según la funcionaria, casi el 70% de los detenidos son extranjeros con antecedentes penales, aunque estas cifras no han sido verificadas de forma independiente.

La Administración republicana atribuye estos resultados a un refuerzo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a la ofensiva para cumplir la promesa de una “histórica campaña de deportación masiva”.

En paralelo, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) informó que los cruces ilegales en julio cayeron a 24,628, el nivel más bajo desde que existen registros, superando el mínimo anterior de junio.

“Se trata del menor número mensual de detenciones de la Patrulla Fronteriza en todo el país, superando el récord anterior establecido en junio”, indicó la portavoz de la Casa Blanca.

En la frontera con México, las detenciones sumaron 4,601, un 24 % menos que el mes previo y un 92 % por debajo de julio de 2024. Además, no se registraron liberaciones bajo libertad condicional, frente a las más de 12.000 contabilizadas el mismo mes del año pasado.

“Se acabaron las excusas. Se acabaron las liberaciones. Hemos puesto a los cárteles a la defensiva y hemos recuperado nuestra frontera”, afirmó la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

No obstante, organizaciones de derechos humanos denuncian abusos en los operativos y señalan que cientos de personas permanecen retenidas en condiciones cuestionadas, como las del centro de detención conocido como “Alligator Alcatraz” en los Everglades de Florida.

Con información de EFE.

