Prisionero escapó de su custodia mientras era trasladado a través de un aeropuerto en Seattle

Un joven de 20 años logró escapar de la custodia del Departamento de Correcciones del Estado de Washington mientras era trasladado en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma.

El sujeto, identificado como John Nino, se fugó el martes por la noche mientras era transportado bajo custodia en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma, según informó el Departamento de Correcciones del Estado de Washington, informó ABC News.

“Los funcionarios penitenciarios y las fuerzas del orden locales están buscando a John Nino, de 20 años, quien huyó de la custodia mientras era escoltado por el aeropuerto poco antes de las 8 p.m. del martes”, detalló un comunicado oficial.

Detalles sobre la fuga y perfil de Nino

Nino, que mide aproximadamente 1.88 metros y pesa 70 kilogramos, estaba bajo supervisión comunitaria por robo en segundo grado y tenía una orden de arresto pendiente tras no presentarse a sus citas con su oficial de correcciones.

Recientemente, fue arrestado en Nuevo México y se encontraba siendo devuelto a Washington cuando aprovechó una oportunidad para escapar. Los oficiales vieron por última vez a Nino cruzando las vías del tren cerca del aeropuerto y dirigiéndose hacia la autopista 99 antes de desaparecer entre la multitud. Llevaba un abrigo rojo y pantalones deportivos grises.

Este incidente no es aislado; en mayo pasado, Sedric Stevenson, un recluso de 29 años, logró escapar y permaneció prófugo durante más de seis semanas. Finalmente fue capturado tras ser localizado en Kentucky, donde enfrentaba múltiples cargos relacionados con armas y drogas.

Mientras tanto, las autoridades han solicitado a la población que no intente detener al sospechoso si lo ven y que informe inmediatamente a la policía sobre cualquier avistamiento. “Han pedido al público que no se acerque al sospechoso si lo ven y que informe a la policía sobre cualquier avistamiento de Nino”, indicaron los oficiales.

