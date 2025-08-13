Pronóstico del clima en Chicago para este miércoles 13 de agosto

Como bien es sabido el clima de Chicago es extremo y puede llegar a ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos hasta inviernos fríos y secos, el tiempo de Chicago puede pillarte a contrapié. Por eso mismo, aquí te traemos el pronóstico del tiempo para hoy miércoles 13 de agosto.

El clima en Chicago hoy

La mejor manera de no sufrir con la temperatura en Chicago es mantenerse informado. Atento a las previsiones y consulta cada día los reportes para tener la información meteorológica más reciente.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas indica una temperatura máxima de 81 grados Fahrenheit (27ºC) y una mínima de 70 grados Fahrenheit (21ºC) . La sensación térmica o”temperatura real” que se espera para esta jornada rondará los 86ºF (30ºC) de máxima y 86ºF (30ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 2 durante la primera mitad del día y del 1 durante la noche. Luego, tendremos escasa nubosidad.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 9.32 mph de máxima en el día y los 6.84 mph por la noche. Durante este periodo del año, el amanecer será a las 05:56 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 19:54 h. En total habrá 14 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

En cuanto al clima en Chicago mañana habrá cielos despejados. La temperatura máxima estimada será de 79 grados Fahrenheit (26ºC), mientras que la mínima estará alrededor de los 70 (21 grados Celsius). ¿Quieres saber si mañana llueve en Chicago? Según la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 1% por la mañana, 1% por la tarde y 1% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres estar un paso adelante y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas cambian día a día, por lo que te aconsejamos comprobar diariamente nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias oscilan entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias son entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar bastante durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen encontrarse entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante tener en cuenta que se trata de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden oscilar ampliamente en función de las condiciones climáticas específicas de cada situación, por lo que es vital estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por su tiempo cambiante y complicado de predecir, pero con la preparación adecuada, podrás sacar provecho al máximo del día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, si cada día te informas de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás en alerta para lo que te depare el día.