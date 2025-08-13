Travis Kelce admite que la actuación afectó su rendimiento y busca revancha en 2025

Travis Kelce, considerado uno de los mejores alas cerradas en la historia de la NFL, reconoció que su incursión en la actuación fue un factor clave en la que califica como la etapa más complicada de sus 12 años con los Kansas City Chiefs.

“Creo que me desvié un poco porque me concentré más en intentar consolidarme como actor. Surgieron oportunidades que me entusiasmaron al aventurarme en este nuevo mundo de la actuación y el entretenimiento; quedé a deber estos dos últimos años”, afirmó el campeón en los Super Bowl LIV, LVII y LVIII a través de GQ.

El veterano de 35 años, también conocido por el romance que lleva con Taylor Swift, tuvo en las dos recientes campañas los peores registros de su carrera. En la temporada 2023 rompió su racha de siete años consecutivos por encima de las 1,000 yardas, al sumar 984, y firmó su promedio más bajo en yardas por recepción (10.6), por debajo del mínimo de 12.2 que mantenía desde 2014.

Durante ese tiempo también participó en la serie de televisión Grotesquerie, creada por Ryan Murphy, interpretando a un asistente que trabaja en un hospital y ayuda al protagonista. A pesar de que Travis aseguró que su experiencia en la actuación fue “un sueño hecho realidad”, la derrota junto a los Chiefs en el Super Bowl LIX ante Philadelphia Eagles sigue pesando en su mente.

“Ganar otro Super Bowl es mi único objetivo. Es lo único que pienso en todos los aspectos. Simplemente tengo una motivación renovada para presentarme este año y dar todo por mis compañeros y mi equipo”, señaló el 10 veces Pro Bowl.

Entre sus marcas como ala cerrada destacan el récord de más anotaciones en una temporada (20), siete campañas con más de 1,000 yardas y 38 partidos con más de 100 yardas recibidas.

