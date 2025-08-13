Trump buscará extender más de 30 días su control sobre la policía de Washington D.C

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció su intención de extender la intervención federal en las fuerzas del orden de la capital, una medida que asumió recientemente a través de una Declaración de Emergencia Nacional.

Durante un discurso en el Centro Kennedy, el mandatario afirmó que el lapso de 30 días inicialmente estipulado “no es suficiente” para sus objetivos de seguridad.

Además, criticó a la gestión demócrata local, a quienes acusa de inacción frente a los delitos en la ciudad. El presidente expresó confianza en que la mayoría republicana en el Congreso respaldará su propuesta de prolongar la supervisión sobre el Departamento de Policía Metropolitana (MPD).

Trump ha señalado una supuesta ineficiencia en la colaboración con la alcaldesa Muriel Bowser y ha cuestionado la veracidad de los datos de criminalidad.

Disminución de crímenes en el D.C. pese a medida de Trump

Los crímenes violentos han descendido en un 26% y los homicidios en un 12% durante los primeros seis meses de 2025 en comparación con el año anterior, señaló un informe citado por EFE. A pesar de esto, el presidente mantiene su postura, respaldado por las 23 detenciones y el despliegue de 850 agentes federales en las primeras 24 horas de la intervención.

Trump reiteró su amenaza de replicar este modelo de control federal en otras metrópolis como Chicago, Nueva York y Los Ángeles, a las que calificó como “fuera de control”. El presidente agradeció públicamente a su equipo, en particular a la fiscal general Pam Bondi, por liderar la iniciativa.

El republicano aseguró que el proceso sería “muy transparente” y extendió una invitación a la prensa para que acompañe a los agentes en sus operativos. La controversia subraya la tensión entre el gobierno federal y las administraciones locales demócratas en materia de seguridad pública.

Con información de EFE

Sigue leyendo:

– 87 demócratas piden a Trump revertir despido de la encargada de estadísticas de empleo en la BLS

– Deuda nacional alcanza récord de $37 billones; déficit del presupuesto crece 20% en julio

– Trump y Putin se reunirán en base militar en Anchorage, Alaska, la semana próxima