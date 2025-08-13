UEFA manda mensaje a Israel: “Dejen de matar niños, dejen de matar civiles”

La UEFA, ente rector del fútbol europeo, mandó este miércoles un contundente y fuerte mensaje presumiblemente para Israel a propósito de los últimos bombardeos que han habido sobre Palestina y pidió que cese la matanza de inocentes, en especial de niños.

Con una pancarta gigante usada ubicada frente a los jugadores a la salida del PSG ante Tottenham, quienes se midieron por la Supercopa de Europa en el Estadio Friuli de Údine, la UEFA fijó postura política presumiblemente al respecto, aunque no mencionó directamente a Israel.

“Dejen de matar niños, dejen de matar civiles“, rezaba el texto.

From the UEFA Super Cup in Udine, the message is loud and clear.



A banner. A call. pic.twitter.com/HNjPja4OBk — UEFA (@UEFA) August 13, 2025

Otro gesto que hace referencia a la condena de UEFA a Israel fue contar con dos niños refugiados gazatíes, Tala y Mohamed, quienes fueron parte de la ceremonia de premiación luego que el PSG venciera en penales a los ingleses.

La pancarta de la UEFA llega después de la polémica que generaron sus escuetas condolencias por la muerte del palestino Suleiman Al-Obeid, conocido como el Pelé Palestino, supuestamente por un ataque israelí, pues el mensaje no mencionó el motivo de su fallecimiento.

El egipcio Mohamed Salah, jugador del Liverpool, respondió a dichas condolencias en la red social X: “¿Nos pueden decir cómo murió, dónde y por qué?”, cuestionando que haya sido Israel el responsable de la muerte de Al-Obeid.

