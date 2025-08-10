El ‘Pelé de Palestina’ cae en Gaza: Suleiman Al-Obeid muere en ataque de Israel

Comparado con ‘Pelé’ en esa parte del mundo. El pasado miércoles murió la ex estrella del futbol palestino Suleiman Al-Obeid. La guerra entre Palestina e Israel se ha cobrado una nueva víctima. En una de las últimas ofensivas en Gaza, perdió la vida el exjugador.

Suleiman Al-Obeid recibió disparos durante una distribución de ayuda en el sur de la Franja de Gaza. Así lo confirmó la Asociación Palestina de Futbol.

“El ex jugador nacional y estrella del Khadamat Al-Shati, Suleiman Al-Obeid, ha muerto tras disparos de la ocupación israelí hacia personas que esperaban ayuda humanitaria en el sur de la Franja de Gaza el miércoles”, indicó la asociación en su página web.

The former Palestine national team player, Suleiman Al-Obaid, was killed in an Israeli strike targeting civilians waiting for humanitarian aid in the southern Gaza Strip.https://t.co/BWTmJThzeC pic.twitter.com/3qrIMksO2H — Palestine Football Association (@Palestine_fa) August 6, 2025

De acuerdo con la Asociación Palestina de Fútbol, su muerte aumenta a 321 el número de personas relacionadas con el balompié. La guerra ha cobrado la vida de entrenadores, árbitros, futbolistas y directivos. Todo desde la guerra iniciada por un sangriento ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

El ‘Pelé’ de Palestina

Suleiman Al-Obeid era apodado ‘La Gacela’, ‘La Perla Negra’ o incluso El ‘Pelé’ del fútbol palestino. Comenzó su carrera en su club local, el Khadamat Al-Shati. Su talento era vistoso y no pasó desapercibido.

Jugó en varios clubes como Khadamat Al-Shati (2007-2009, 2013-2014, 2016-2023): equipo de su ciudad natal, Gaza. También en Markaz Shabab Al-Am’ari (2009-2013): En Cisjordania ocupada y Gaza Sport (2014-2016).

Fue internacional con Palestina en 2007. Disputó más de 20 encuentros en los que anotó dos goles El primero, frente a Yemen en el Campeonato WAFF 2010. El segundo, ante Indonesia, en un amistoso en 2011.

Suleiman Obeid was a long-time Palestinian international footballer who made his mark in Gaza 🇵🇸



His goal against Yemen in 2010 was world-class



He, like 800+ athletes, was killed by Israel via an airstrike.



إِنَّا لِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ https://t.co/YQvnbnGsqh pic.twitter.com/L53SdR2VWG — dedo ⚽️ (@dlicps) August 7, 2025

Participó en las Eliminatorias para la Copa Desafío de la AFC 2012; Clasificación para el Mundial 2014; Juegos Asiáticos 2006 y 2010.

Convirtió más de 100 goles en su carrera profesional. Fue tres veces ganador de la Bota de Oro en la Liga de Gaza.



