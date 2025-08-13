PSG se corona en penales ante Tottenham tras dramática remontada en la Supercopa de Europa

Un épico París Saint-Germain, que fue domado por un Tottenham coral y compacto en el Bluenergy Stadium de Udine, Italia, resurgió de las cenizas como el ave fénix y se terminó llevando la Supercopa Europa en penales tras empatar a dos tantos.

Los ingleses aplicaron la kryptonita de la presión alta a los franceses, que no encontraron oxígeno ni respuestas durante gran parte del encuentro.

Parece que los equipos ingleses y la presión asfixiante se le atragantan al PSG. Los dirigidos por Luis Enrique fueron víctimas de su propio guion: posesión sin profundidad, talento sin mordida, y una defensa que se deshizo ante el vértigo de los Spurs.

La cima del Tottenham y el abismo del PSG

El primer gol del Tottenham llegó a los 39 minutos del primer tiempo y fue obra del defensor neerlandés Micky van de Ven.

Todo comenzó con un centro largo y cruzado que ganó en el aire Cristian “Cuti” Romero, capitán de los Spurs. Romero mandó la pelota al corazón del área, donde se desató una serie de rebotes.

Tras un remate que dio en el travesaño, Van de Ven cazó el balón suelto y lo mandó a guardar con un derechazo seco. El arquero Chevalier, ya vencido, solo pudo mirar cómo el balón cruzaba la línea.

El segundo gol del Tottenham llegó apenas comenzado el segundo tiempo, a los cuatro minutos, y fue obra del capitán argentino Cristian “Cuti” Romero.

El equipo londinense ejecutó un tiro de esquina desde la derecha. Romero se elevó por encima de Marquinhos y Pacho, y conectó un cabezazo esquinado que dejó sin reacción al arquero Lucas Chevalier. El balón entró pegado al palo izquierdo, con una precisión quirúrgica.

PSG sacó el orgullo y resurgió de las cenizas como el ave fénix

En desarrollo…