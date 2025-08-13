Zoë Kravitz se refugió en la casa de Taylor Swift tras los incendios en Los Ángeles

Zoë Kravitz fue una de las actrices afectadas por los incendios de Los Ángeles a inicios de año, por eso su amiga Taylor Swift le ofreció refugio en su mansión de Beverly Hills, California, valorada en $25 millones de dólares.

La actriz habló sobre el tema durante una entrevista que dio recientemente en el programa ‘Late Night With Seth Meyers’. Explicó que ella y su madre Lisa Bonet se trasladaron a la propiedad en medio del caos y se quedaron allí durante dos semanas.

Pero Kravitz y Bonet no fueron las únicas inquilinas en la mansión de la estrella pop, pues también se trasladaron con la serpiente que tienen como mascota, llamada Orfeo.

Durante le programa de televisión, Kravitz explicó que la serpiente generó un caos durante el último día que estuvieron en la residencia e hizo que se dañara una parte de la propiedad.

La actriz cuenta que durante su estancia estuvo muy pendiente de dejar todo el lugar en el mejor estado posible, como unas buenas inquilinas, además dentro de una mansión llena de lujos que data de los años 30.

Sin embargo, todo el cuidado que tuvieron se esfumó en el momento en que Bonet perdió a la mascota y la serpiente decidió esconderse y quedó atrapada.

Kravitz dijo en el programa que su madre pegó un grito, y cuando llegó a donde estaba le dijo: “Me estaba lavando la cara y tenía a Orfeo en la mano y la dejé un segundo. Cerré la puerta y encontró un pequeño agujero en la esquina“.

Para lograr recuperar a Orfeo, madre e hija tuvieron que pedir ayuda a los empleados de la casa, quienes llegaron con las herramientas necesarias.

“Estábamos arrancando los azulejos. Arañando las paredes”, contó en ‘Late Night With Seth Meyers’, “destruimos por completo el baño de Taylor y en ese momento pensé: ‘O destruimos su baño o tengo que decirle que hay una serpiente en su casa'”.

Sigue leyendo:

Aseguran que Taylor Swift y Travis Kelce quieren comprar su primera casa juntos

Vendieron la casa que perteneció a Taylor Swift en Massachusetts

Zoë Kravitz y Channing Tatum terminan su relación de tres años y su compromiso