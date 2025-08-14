Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 14 al 20 de agosto

¡Arriba! Fiesta de baile latino

Este jueves 14 de agosto, de 6:00 a 9:00 pm, el High Line se transformará de un parque a una pista de baile al aire libre donde neoyorquinos y visitantes se reunirán para disfrutar de la música de las leyendas locales de la salsa y para aprender a bailar con los mejores salseros de la ciudad. La música estará a cargo de Cheo y Los Consentidos de la Casa, Yailenne Escobar y DJ Mickey Pérez. No importa si llueve o truene, el espacio cuenta con un área bajo techo. Todas las edades son bienvenidas. Entrada en la calle 14. Más información:https://www.thehighline.org.

Foto: Liz Ligon

Whiskey Tasting a bordo del histórico velero Wavertree

Este jueves 14 de agosto, el South Street Seaport Museum y el New York Adventure Club presentan una experiencia única: una cata de whiskey a bordo del Wavertree, un velero de 1885 incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos. Durante dos horas, los asistentes disfrutarán de un recorrido por la embarcación, descubriendo historias de sus viajes alrededor del mundo, su restauración y la vida a bordo de un carguero del siglo XIX. La cata estará dirigida por Kurt Maitland, fundador de Manhattan Whiskey Club y editor adjunto de The Whiskey Reviewer, quien presentará cinco whiskeys con temática marítima, explicando sus perfiles de sabor y las conexiones históricas entre el whiskey y la cultura marítima, desde rutas comerciales hasta relatos de contrabando. A las 6:45 pm. Información y boletos en: seaportmuseum.org/whiskey-tasting.

Foto: South Street Seaport

Trap latino en el Gramercy Theatre

NTG (foto), una de las figuras emergentes del trap latino, llega con su estilo crudo y carisma innegable para una presentación especial en Nueva York. Lo acompaña como acto de apertura EFXTO, la boyband urbana latina que está revolucionando la escena con su remix viral de “Aventura” y su energía arrolladora en vivo. En el Gramercy Theatre (127 E 23rd St), viernes 15 de agosto a las 7:00 pm. Información y boletos en:https://www.thegramercytheatre.com.

Foto: Cortesía

Jesse & Joy en Brooklyn con ‘El Despecho Tour’

Este sábado 16 de agosto, Jesse & Joy inicia en Brooklyn su gira El Despecho Tour, que recorrerá varias ciudades de Estados Unidos. El dúo mexicano presentará en vivo los temas de su más reciente álbum “Lo que nos faltó decir” junto con éxitos que los han convertido en referentes del pop latino, como “¡Corre!”, “Espacio sideral” y “Dueles”. El concierto ofrecerá un recorrido por su trayectoria, con arreglos renovados y una producción pensada para resaltar su conexión con el público. En el Brooklyn Paramount (385 Flatbush Ave Ext, Brooklyn). Las puertas abren a las 6:00 pm y el show comienza a las 7:00 pm. Entradas disponibles en www.ticketmaster.com.

Foto: Warner Music Group

Saraí Rivera en el Brooklyn Tabernacle

Saraí Rivera, compositora e intérprete de la canción «Llévame allá», cuyo videoclip ?que la presenta a ella y al grupo de alabanza de la iglesia Nueva Vida en un tiempo de adoración? acumula más de 4 millones de reproducciones en YouTube, estará presentándose este domingo 17 de agosto en el Brooklyn Tabernacle (17 Smith Street, Brooklyn). Rivera, talentosa cantante cristiana contemporánea, estará acompañada por otros músicos e intérpretes en este servicio de oración y adoración en español. A las 3:00 pm. Más información: https://www.brooklyntabernacle.org/btespanol.

Foto: Cortesía

Regresa la “Kids’ Night on Broadway”

El próximo martes 19 de agosto, Kids’ Night on Broadway regresa con su propuesta única para las familias: niños y jóvenes de hasta 18 años podrán asistir gratis a una función de Broadway, siempre que estén acompañados por un adulto que compre su boleto a precio regular. La iniciativa busca acercar a las nuevas generaciones al mundo del teatro, ofreciendo una experiencia completa que va más allá de la función. Muchos de los teatros participantes organizan actividades especiales antes y después de las obras, como encuentros con el elenco, charlas sobre la producción, visitas entre bastidores y sorpresas para los asistentes más jóvenes. La promoción es válida únicamente para funciones seleccionadas el 19 de agosto y los boletos pueden adquirirse a través de los canales oficiales de Broadway y en taquillas de los teatros participantes. Más información:https://www.kidsnightonbroadway.com.

Foto: Tricia Baron

Jazz In the Garden: Pablo Rosario

El percusionista Pablo Rosario, conocido por su versatilidad y destacada trayectoria, presenta un concierto íntimo con su grupo Latin Jazz Messengers. A lo largo de su carrera, “El Indio” ha colaborado con grandes leyendas de la música latina como Mongo Santamaría, Willie Colón, Larry Harlow y Batacumbele, además de ser un músico de sesión en Nueva York con numerosas participaciones, incluyendo varios álbumes de David Bowie. El evento es gratuito y se organiza en colaboración con The Jazz Foundation of America y Ariana’s List. El martes 20 de agosto de 5:30 a 6:30 pm, en El Sol Brillante (522 E 12th St.). Más información: https://cityparksfoundation.org.

Foto: Cortesía

Yoga gratuito en Bryant Park presentado por Halara

No hay mejor manera de despejar la mente y conectar con tu intuición que compartiendo una sesión de yoga al aire libre junto a cientos de neoyorquinos en el icónico Bryant Park. El programa de verano Bryant Park Yoga, presentado por Halara, ofrece clases gratuitas para todos los niveles en el corazón de Midtown, dirigidas por instructores de talla mundial. Las sesiones se imparten los martes a las 10:00 am y los miércoles a las 6:00 pm, extendiéndose hasta el 17 de septiembre, lo que brinda múltiples oportunidades para practicar un Chaturanga Dandasana al aire libre. Este año, el parque incorporará una clase especial en español el 3 de septiembre, pensada para acercar la práctica a la comunidad hispana. Entre los próximos instructores destacados se encuentran Amanda Gloria Valdés, el 19 de agosto, y Kristin McGee, el 20 de agosto. Más información: https://bryantpark.org/activities/yoga.

Foto: Angelito-Jusay

MAMMA MIA! de regreso en Broadway

Tras diez años de ausencia, el éxito musical global MAMMA MIA! vuelve a Broadway para una temporada limitada de seis meses. El montaje original de Londres debutó en 1999 y llegó a Broadway en 2001, donde permaneció catorce años, convirtiéndose en un fenómeno internacional visto por más de 70 millones de personas. Con canciones icónicas de ABBA como “Dancing Queen”, “The Winner Takes It All” y “Money, Money, Money”, la obra cuenta la historia de Sophie, una joven que, en la víspera de su boda, intenta descubrir quién es su padre, lo que provoca el reencuentro de tres hombres del pasado de su madre en una isla griega. La compañía actual está encabezada por Christine Sherrill (Donna), Amy Weaver (Sophie), Carly Sakolove (Rosie), Jalynn Steele (Tanya), Rob Marnell (Harry Bright), Jim Newman (Bill Austin), Victor Wallace (Sam Carmichael) y Grant Reynolds (Sky), junto a un elenco y equipo creativo que incluyen a la directora Phyllida Lloyd, la coreografía de Anthony Van Laast y el libreto de Catherine Johnson. En el Winter Garden Theatre (1634 Broadway). Boletos en https://mammamiabway.com o en la taquilla del teatro.

La actriz Christine Sherrill en su papel de Donna. / Foto:Joan Marcus

Levain Bakery y New York Marriott Marquis se unen para celebrar

Este año, dos íconos de Nueva York celebran hitos importantes: el hotel New York Marriott Marquis en Times Square cumple 40 años de hospitalidad, y la famosa Levain Bakery festeja 30 años de sus icónicas galletas. Para conmemorar estas fechas, se han unido para ofrecer experiencias dulces y exclusivas por tiempo limitado. Levain Pop-Up en el lobby del Marriott Marquis: Del 11 al 17 de agosto, los visitantes pueden disfrutar de un pop-up de Levain en el lobby del hotel, ubicado en el octavo piso, con sabores como Two Chip Chocolate Chip, Dark Chocolate Peanut Butter Chip, Chocolate Chip Walnut y más, justo en el corazón de Times Square; $4 40th Anniversary Sundae: Del 11 de agosto al 21 de octubre, en Broadway Lounge estará disponible un sundae especial por solo $4, preparado con tres bolas de helado de vainilla, compota de fresa y una cálida galleta Levain Two Chip Chocolate Chip; y Ruby Dinner en Broadway Lounge; Durante este mismo periodo, Broadway Lounge presenta un menú especial Ruby Dinner de dos tiempos por $40. Elige entre platillos como Brick Pressed Chicken, Baked Mac n’ Cheese, Smash Burger o Squash Zoodles (con opción de añadir proteína). El menú concluye con el 40th Anniversary Sundae. Reservas previas obligatorias mediante OpenTable: https://www.opentable.com/booking/experiences-availability