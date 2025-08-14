Angelina Jolie estaría planeando dejar Estados Unidos en 2026

Una fuente cercana a Angelina Jolie ha asegurado que la actriz se está preparando para mudarse finalmente de Los Ángeles, y antes de hacerlo tiene que deshacerse de su histórica mansión en la ciudad.

Hay que recordar que en algunas entrevista Jolie ha confesado que aunque quiere, no puede dejar la ciudad hasta que sus dos hijos menores cumplan 18 años, y esto sucederá en julio del 2026.

La fuente consultada por ‘People’, dijo que Jolie “nunca quiso vivir en Los Ángeles a tiempo completo. No tuvo otra opción debido al acuerdo de custodia con Brad”.

Entre los planes de la actriz está mudarse fuera de Estados Unidos, aunque no se sabe con certeza cuáles son las opciones que tiene en mente. Lo que sí se asegura es que la casa que compró en 2017 estará disponible en los próximos meses.

Según ‘People’, la propiedad entrará al mercado luego de que se hagan algunas mejoras en el sitio para que resalte en el mercado y poder venderla rápidamente.

Sin las reformas, esta residencia igualmente es atractiva por su historia, pues data de 1913 y durante todas estas décadas ha sido hogar de otras estrellas de Hollywood como el director Cecil B. DeMille.

Jolie compró esta propiedad por $24.5 millones de dólares en 2017, justo el año siguiente en que solicitó el divorcio a Brad Pitt. Desde ese momento ha tenido a su disposición una casa principal de 11,000 pies cuadrados distribuidos en seis dormitorios, 10 baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Además de las comodidades del interior, esta propiedad también incluye extensas áreas verdes con terraza y otros espacios ideales para disfrutar al aire libre con familiares o amigos.

Aunque Jolie se mude de Estados Unidos, lo más probable es que siga pasando temporadas en el país por compromisos laborales. Incluso, hay que recordar que hace un par de años inauguró el Atelier Jolie en Nueva York.

